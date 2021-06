Isabella Ricci parla del suo futuro a Uomini e Donne, poi svela: ecco chi sta sentendo della trasmissione

In una recente intervista, Isabella Ricci ha fatto delle interessanti considerazioni su Uomini e Donne. La dama ha da subito riscosso un certo successo nel parterre, per la sua eleganza e i suoi modi di fare pacati.

Anche gli uomini sono rimasti abbastanza abbagliati da lei, al punto da chiederle di frequentarla. Adesso che il programma è volto al termine, però, la protagonista ha svelato chi siano i cavalieri che stanno destando il suo interesse e quali, invece, ha preferito smettere di conoscere.

Il futuro di Isabella a Uomini e Donne

In molti si stanno chiedendo se Isabella Ricci tornerà a far parte di Uomini e Donne anche nella prossima stagione. La donna ha preso parte al programma solo negli ultimi mesi, tuttavia, malgrado il poco tempo, è riuscita comunque a conquistare tutti, o quasi. Purtroppo, però, la dama non è riuscita a trovare l’amore, per tale motivo, ha ammesso che sarebbe felice di prendere nuovamente parte al parterre. Di tale notizia sarà sicuramente poco felice Gemma Galgani.

Tra le due donne, infatti, c’è sempre stata una grande rivalità, anche se tutte e due hanno spesso provato a smentire la cosa. A tal proposito, Isabella ha voluto spendere qualche parola anche a riguardo. Nello specifico, ha detto di non dare minimamente importanza alla torinese in quanto non è nel suo interesse entrare in competizione con lei né, tantomeno, contendersi gli uomini.

Le frequentazioni della Ricci

Per quanto concerne le sue frequentazioni, invece, Isabella Ricci ha detto che, dopo la fine di Uomini e Donne, ha chiuso la conoscenza con Andrea. I due, purtroppo, viaggiano su due binari completamente differenti. Si trovano in due momenti di vita opposti, che li spingono a desiderare cose che difficilmente riuscirebbero a conciliarsi. In merito ad Aldo, invece, la Ricci ha confessato di averlo sentito. Nel dettaglio, infatti, i due hanno fatto una chiacchierata amichevole.

A tal proposito, però, Isabella non ha potuto fare a meno di ammettere di essere rimasta un po’ male per come lui si è comportato in studio. Ad ogni modo, non è una persona che porta rancore e, soprattutto, tende a rimanere in buoni rapporti con i suoi ex. Per tale motivo, ha detto di essere rimasta in contatto con lui. Le sue conoscenze, però, almeno per il momento, pare siano rimaste sulla sfera dell’amicizia.