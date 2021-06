Giovanna Abate sull’operazione subita: “Ho avuto delle complicazioni”, il messaggio di Sammy Hassan

Giovanna Abate ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato della recente operazione chirurgica subita. La dama ha spiegato di cosa si sia trattato e poi ha raccontato di aver avuto anche delle complicazioni.

Nel corso del dibattito, poi, la protagonista ha tirato in ballo anche Sammy Hassan, ragazzo con il quale decise di uscire dallo studio del talk show di Maria De Filippi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le conseguenze dell’operazione di Giovanna Abate

In questo periodo, Giovanna Abate ha subito un’operazione chirurgica che l’ha portata ad allontanarsi un po’ dai social. Ai microfoni del settimanale di Uomini e Donne, la protagonista ha spiegato la natura dell’intervento ed ha fatto alcune precisazioni. Nel dettaglio, ha affermato di aver asportato alcuni polipetti cosa che, però, si è rivelata più invasiva del previsto. La dama conviveva con questo problema da tantissimi anni. Ad un certo punto della sua vita, però, ha cominciato ad avere dei disagi fortissimi.

I dolori cominciavano a diventare sempre più lancinanti, al punto da spingerla a richiedere un ulteriore parere medico In tale sede fu deciso di ricorrere all’asportazione. I postumi dell’intervento, però, si sono rivelati particolarmente provanti. Giovanna, infatti, ha detto di aver avuto delle complicazioni che l’hanno spinta a stare a letto per due settimane. Per tutto quel periodo di tempo, dunque, la giovane è stata impossibilitata a muoversi.

Le confessioni su Sammy Hassan

A tal proposito, ha rivelato di essere stata molto male, non solo per il problema fisico, ma anche perché non è affatto abituata a non sentirsi autonoma. Ad ogni modo, grazie alla vicinanza e all’affetto delle persone care è riuscita a superare anche questo momento così complesso. Nel corso dell’intervista, poi, Giovanna Abate ha rivelato che, dopo l’operazione, ha ricevuto anche dei messaggi da parte di Sammy Hassan.

La storia tra i due è durata davvero pochissimo tempo ed è terminata anche in malo modo. Ad ogni modo, quando il ragazzo ha appreso che la sua ex si fosse operata, ha deciso di mandarle degli SMS per chiederle come stesse. Lei ha rivelato di aver apprezzato la premura del protagonista, pertanto gli ha risposto in maniera educata. Al momento, però, nella vita sentimentale di Giovanna non c’è nessun nuovo amore e, a quanto pare, la dama non sembra essere affatto predisposta alla cosa.