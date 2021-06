Tommaso Zorzi prende in giro Giovanni Ciacci, che ha deciso di lasciare la tv: “Adesso non possiamo vivere” (VIDEO)

Da poche ore Giovanni Ciacci ha sganciato la bomba inerente il suo abbandono del mondo della tv e sulla questione è intervenuto anche Tommaso Zorzi. L’influencer ha dato luogo ad una serie di video divertenti finalizzati a fare dell’ironia sulla vicenda.

Dalle clip in questione, riportate di seguito, si è evinto chiaramente che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 sia assolutamente sollevato da questa notizia. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto di così divertente da mandare in visibilio i fan.

Il video comico di Tommaso Zorzi

Giovanni Ciacci ha appena annunciato che lascerà per sempre il mondo della tv e Tommaso Zorzi subito ha colto la palla al balzo per fare dell’ironia in merito. L’influencer, infatti, ha registrato dei video molto divertenti in cui ha ironizzato sulla vicenda. In primo luogo, il ragazzo ha detto di essersi vestito di nero in segno di lutto per questa drammatica vicenda. Successivamente, poi, ha esortato il costumista a cambiare idea.

Il tono adoperato dal giovane è stato chiaramente ironico, al punto da generare molto divertimento nei numerosi fan che lo seguono con affetto e ammirazione. Come se non bastasse, poi, Tommaso ha spalancato la finestra della camera d’hotel in cui sta alloggiando in questo periodo ed ha gridato ai quattro venti la notizia. Infine, ha finto di effettuare una telefonata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La decisione di Giovanni Ciacci

In tale momento, dunque, ha finto di rivolgersi direttamente a Mario Draghi e lo ha esortato a fare qualcosa per spingere l’esperto di moda a cambiare idea. Si tratta di una notizia troppo devastante, che adesso potrebbe portare molte persone a smettere di desiderare di vivere. Insomma, Tommaso Zorzi non ci è andato certamente con i piedi di piombo nel commentare la recente decisione di Giovanni Ciacci di abbandonare il mondo dei riflettori.

I fan del ragazzo sono rimasti estremamente divertiti dai simpatici siparietti a cui ha dato luogo. Decisamente meno felici saranno stati i fan di Ciacci che, quindi, saranno costretti a non vedere mai più il loro beniamino in tv e non solo. Stando a quanto emerso di recente, pare che Giovanni abbia intenzione di cancellarsi anche da tutti i social. Questo vorrebbe dire un abbandono drastico di tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo e dello showbiz.