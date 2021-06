Isola, Ignazio Moser tuona contro Ilary Blasi: “La proposta a Cecilia? Forzatura”

Ignazio Moser e la sorpresa ricevuta in Honduras da Cecilia Rodriguez

In occasione della finalissima de L’Isola dei Famosi 15 che è stata vinta da Awed, in Honduras sono arrivate Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione per fare una sorpresa ai loro rispettivi fidanzati Ignazio Moser e Andrea Cerioli. In quell’occasione la padrona di casa Ilary Blasi ha spinto con forza l’ex ciclista trentino a fare la proposta di matrimonio alla modella argentina. Ma in quell’occasione lui si è rifiutato categoricamente perché vuole farla provatamente.

A distanza di qualche settimana lo sportivo è tornato sull’argomento togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della conduttrice romana. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto il giovane a Mattino 5.

La frecciata dell’ex ciclista a Ilary Blasi

Come accennato prima, in occasione della finale de L’Isola dei Famosi 2021 la produzione ha deciso di fare una sorpresa a due finalisti: Ignazio Moser e Andrea Cerioli. In pratica ha spedito in Honduras le loro rispettive fidanzate. In quell’occasione, alla coppia composta dall’ex ciclista e la modella argentina è stato fatto trovare un anello, nella speranza che il il naufrago avesse la forza di fare la proposta di nozze alla donna che ama.

Questo, tuttavia, ha infastidito di non poco l’ex gieffino che, ospite nel salotto di Mattino 5 di Federica Panicucci, ha dichiarato: “Forse questo è stato l’unico neo della mia partecipazione a L’Isola dei Famosi. Quel momento è stato un pochino imbarazzante, è stata una forzatura non necessaria”.

Ignazio Moser al momento non vuole sposare Cecilia Rodriguez

Dopo la stoccata velenosa alla conduttrice romana Ilary Blasi, la padrona di casa di Mattino 5 Federica Panicucci ha deciso di indagare sul futuro della coppia. Per caso Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez convoleranno a nozze molto presto? L’ex ciclista trentino, in forte imbarazzo, ha riferito di voler tenere quel momento privato. Ma anche di essere intenzionato, almeno per ora, di sposarsi con la modella argentina.

I due innamorati, effettivamente, non hanno mai nascosto che la priorità al momento è quella di allargare la loro famiglia. Per caso un piccolo Moser tra qualche mese animerà la vita dei due ragazzi? Staremo a vedere.