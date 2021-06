Temptation Island, una coppia avrebbe lasciato il programma: “Lui ha scavalcato le barriere”

Partite le registrazioni di Temptation Island 2021

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono iniziate da circa un paio di settimane e il prossimo 30 giugno Canale 5 sbarcherà da mercoledì 30 giugno 2021, prendendo il posto della serie tv iberica Grand Hotel.

Dopo aver conosciuto le sei coppie che hanno preso parte al reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, ma anche tutti i tentatori ora sono arrivati pure dei succosi spoiler sulla prima puntata. A quanto pare c’è stato già un abbandono. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto recentemente.

Una coppia avrebbe lasciato il reality show di Canale 5

Stando alle anticipazioni riportate in rete dal portale web MondoTv24, un fidanzato come è accaduto in una passate edizione, avrebbe scavalcato le recinzioni per andare a trovare la donna che ama. naturalmente, al momento non c’è l’ufficialità di tale spoiler, dato che quest’ultimi non giungono dai canali ufficiali di Witty Tv e della Fascino PGT.

Ovviamente, se risultasse vero sin dalla prima puntata di Temptation Island ci sarà da divertirsi. “Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti e di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio perché uno dei fidanzati in preda alla gelosia e memore dell’“impresa” di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato saperlo”, si legge sul sito internet.

Anticipazioni Temptation Island: un fidanzato starebbe facendo il degrado

Manon è finita qui. Stando alle prime anticipazioni su Temptation Island 2021, sembra che ci sia un altro fidanzato che ha creato tanto trash nel villaggio sardo. Pare che il ragazzo in questione si sia già divertito molto con delle tentatrici.

“Ma non è finita qui. Perché abbiamo un’altra notizia appena arrivata che parla di un fidanzato che “sta facendo il degrado”. Al momento non sappiamo se intendere che sia uscito di testa e abbia messo a soqquadro il villaggio, oppure che per “degrado” si intenda stia frequentando piacevolmente le corteggiatrici”, si legge sul portale web MondoTv24.