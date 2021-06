Barbara D’Urso nella bufera per un paio di sandali spagnoli da oltre 600 euro (FOTO)

Barbara D’Urso in vacanza

Dopo un anno ricco di impegni professionali, Barbara D’Urso si sta godendo delle vacanze in vista di tornare sul piccolo schermo a settembre, ma forse solo con Pomeriggio Cinque in versione ridotta.

La professionista napoletana ha dato il benvenuto all’estate indossando esclusivamente abiti lunghi ed espadrillas, dei sandali iberici. Tuttavia il look utilizzando tale look ha scatenato una marea di commenti negativi. Il motivo? A quanto pare molti utenti web hanno storto il naso per il costo spropositato. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo recentemente.

La conduttrice criticata per il costo delle espadrillas

Recentemente Barbara D’Urso ha detto addio ai suoi minidress dando il suo benvenuto all’estate. Infatti, attraverso i suoi canali social la professionista napoletana si è mostrata in tenuta casalinga ma senza rinunciare allo stile che la contraddistingue. Nello specifico, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e si è mostrata con un vestito lungo in tessuto leggero che le arriva fino alle caviglie.

Ad attirare l’attenzione dei suoi quasi tre milioni di follower di Instagram sono state però le espadrillas raso terra indossate da Carmelita. In pratica, si tratta di un modello vintage di Chanel di cui non si conosce il prezzo esatto. Tuttavia, facendo una ricerca dei modelli simili indossati da Lady Cologno sono venduti al costo di oltre 600 euro.

La reazione di Barbara D’Urso e del popolo del web

Per tale ragione, sui canali social di Barbara D’Urso non sono mancate critiche e commenti per via della spesa spropositata dei sandali iberici. Inoltre, in tanti hanno avuto da ridire sul suo scatto e sul suo look casalingo. Anche in questo caso la diretta interessata, come sempre, ha preferito non replicare alle critiche degli haters, e ha scritto entusiasta: “Espadrillas… col cuore”.

Mentre degli utenti web hanno scritto: “E per far vedere le espadrillas hai bisogno di aprire le gambe”; “Ma per forza a gambe larghe devi sponsorizza ste scarpacce?”. Ecco la foto in questione che in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di cuoricini rossi: