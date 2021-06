Temptation Island, paura per Filippo Bisciglia: il drammatico messaggio (FOTO)

Il drammatico messaggio di Filippo Bisciglia

In attesa di vedere la nuova stagione di Temptaion Island, previste per mercoledì 30 giugno 2021, continuano le registrazioni nel villaggio in Sardegna. Nelle ultime ore, però, il padrone di casa del reality show dei sentimenti ha dovuto a che fare con alcuni problemi familiari. Eè stato lo stesso ex gieffino a parlarne, attraverso un post condiviso sul suo account personale Instagram.

Nello specifico, l’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia ha postato una foto che lo ritrae da piccolo insieme al padre e alla madre. A corredo di tale scatto la seguente didascalia: “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”.

La vicinanza degli amici dell’ex gieffino

Come era prevedibile, in pochissimo tempo il contenuto social condiviso da Filippo Bisciglia è stato sommerso di likes e commenti da parte dei suoi sostenitori. Ovviamente ha commentato anche la sua compagna Pamela Camassa, con cui sta insieme da oltre dieci anni.

Anche in questa edizione l’ex allieva di Amici Celbrities ha accompagnato il fidanzato in Sardegna per le riprese di Temptation Island. Mentre, l’attore ed ex tronista di Uomini e Donne Francesco Arca ha scritto. “Bravo Filippo”, mentre Giulio Raselli lo ha incitato ad avere tanta forza. Invece Valeria Altobelli: “Tutto il mio sostegno, amico mio”. Ma per quale motivo ha scritto quel messaggio? Al momento l’ex gieffino non è voluto scendere nei particolari. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia)

La drammatica infanzia di Filippo Bisciglia

Chi conosce e segue Filippo Bisciglia sa perfettamente che quest’ultimo è abbastanza legato alla sua famiglia. Infatti, i suoi genitori l’hanno sempre spronato e sostenuto in tutto quello che ha fatto in questi anni. E in particolare non hanno mai mollato in un momento difficile dell’infanzia del conduttore di Temptation Island.

Da bambino, infatti, il compagno di Pamela Camassa ha dovuto fare i conti con una patologia: il morbo di Perthes. In pratica, quest’ultima è una malattia che colpisce i bambini durante l’infanzia e porta, tra le tante cose, a zoppia, ridotta mobilità dell’anca e ad accorciamento dell’arto inferiore.