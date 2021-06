Nuovo amore per Chiara Nasti? Beccata in compagnia di un calciatore, di chi si tratta e foto

In queste ore, sul web sta circolando un gossip che riguarda Chiara Nasti e il fatto che pare abbia trovato un nuovo amore. La dama è stata beccata in compagnia di un ragazzo, che di professione fa il calciatore.

Per il momento, però, i contenuti in nostro possesso sono foto e segnalazioni, ma nessuna confessione esplicita da parte dei diretti interessati. Probabilmente i due stanno aspettando di capire come vadano le cose per parlarne. Ad ogni modo, vediamo cosa è emerso.

Le segnalazioni sul nuovo amore di Chiara Nasti

Sul profilo Instagram dell’influencer Amedeo Venza è apparsa una segnalazione sulla sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti. Stando a quanto emerso, pare che per Chiara Nasti possa esserci un nuovo amore all’orizzonte. Dopo essere tornata single, infatti, la dama avrebbe incontrato un ragazzo che le starebbe facendo battere di nuovo il cuore. Lui è Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona.

A far nascere il sospetto che tra loro possa essere nato qualcosa di interessante sono stati alcuni segnali. Il primo fa riferimento al fatto che i due protagonisti si seguono su Instagram. In secondo luo9go, poi, entrambi i ragazzi sono stati avvistati un po’ di tempo fa ad Ibiza nella stessa comitiva. Dalle foto trapelate entrambi sembrano essere particolarmente complici. (Continua dopo la foto)

Altri gossip sulla famiglia Nasti

Successivamente, poi, i due sono ritornati sull’isola spagnola nuovamente insieme. Inoltre, a rendere ancora più interessante la vicenda è il fatto che la dama pare fosse presente al compleanno di lui, il quale si è svolto in barca. Tutti questi dettagli, dunque, hanno condotto la maggior parte dei fan a credere che Chiara Nasti abbia trovato un nuovo amore. Per il momento, però, non sono sopraggiunte conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

L’influencer si sta limitando a pubblicare sul suo profilo Instagram foto e video in cui sono immortalati momenti salienti delle sue giornate e del suo rapporto con la famiglia. In merito a questo, sua sorella Angela Nasti pare sia felicemente fidanzata. Dopo diversi alti e bassi vissuti con il calciatore Kevin Bonifazi, durante i quali si sono anche separati per un certo periodo di tempo, i due sembrano essere tornati a sorridere in reciproca compagnia. Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la vita sentimentale delle sorelle Nasti.