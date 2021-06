Giovanni Ciacci, bufala sull’annuncio che lascerà la tv: non sarebbe vero, ingaggiato in un importante programma

La giornata di ieri è stata invasa dalle notizie secondo cui Giovanni Ciacci avrebbe lasciato la tv ma, a quanto pare, sembrerebbe essere una bufala. Il costumista ha dichiarato ad Ogni Mattina che quella sarebbe stata la sua ultima apparizione, tuttavia, ci sono alcune cose che non tornano.

Pare, infatti, che Ciacci si sia candidato per prendere parte al cast di un programma molto importante, pertanto, l’addio al mondo della televisione sembra sia solo una trovata per far parlare di sé. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La presunta bufala di Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci ha davvero raccontato una bufala sul suo abbandono al mondo della televisione? Voci interne a Mediaset, infatti, rivelano che questa non sarebbe esattamente la verità. Il motivo risiede nel fatto che il protagonista sembrerebbe essersi candidato per prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Se tale ipotesi si concretizzasse, dunque, Ciacci sarebbe ben lontano dall’assentarsi dai riflettori, anzi.

Il suo volto potrebbe essere in bella vista su Canale 5 per molti mesi. In effetti, il suo nome sembra essere tra i più gettonati per prendere parte alla sesta edizione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini. Oltre a lui, sono candidati anche: un ex fidanzato di Tommaso Zorzi, Manuel Zardetto, Maria Monsé, Francesca Cipriani e tanti altri. Tra le opinioniste, invece, continuano a tenere banco i nomi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Le accuse del popolo del web

Ad ogni modo, tornando all’ipotetica bufala raccontata da Giovanni Ciacci, vediamo che sul web stanno circolando anche altre voci in merito. L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha commentato il discorso fatto dal costumista a Ogni Mattina reputandolo un po’ da furbetti. Le ospitate di Giovanni in tv, infatti, erano garantite soprattutto grazie a Barbara D’Urso. Quest’ultima lo ospitava spesso nelle sue trasmissioni, quali Domenica Live e Live non è la D’Urso in qualità di opinionista.

Dato che di recente è trapelata la notizia secondo cui Lady Cologno non sarà più alla guida di queste trasmissioni, è normale che anche il futuro di Ciacci sia fortemente a rischio. Non essendoci più la D’Urso, infatti, il costumista ha perso i suoi ingaggi e, onde evitare che la gente potesse pensare che sia stato fatto fuori, ha deciso di mettere le mani avanti dicendo di aver lasciato al tv per scelta sua. Sarà davvero così?