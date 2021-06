Tale e quale show, confermati due ex gieffini: ecco di chi si tratta e altri tre nomi certi

Finalmente sono trapelati i nomi dei primi cinque concorrenti ufficiali della prossima stagione di Tale e quale show e tra loro ci sono anche due ex gieffini. In questo periodo sono state tantissime le voci circolate sull’argomento e altrettante le smentite.

Dopo tanti tira e molla, però, sono arrivate delle notizie ufficiali, almeno per quanto riguarda una parte del cast. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso sulla questione.

I due ex gieffini nel cast di Tale e quale show

Tale e quale show riaprirà i battenti a partire da settembre e nel cast ci sono anche due ex gieffini. Il primo nome certo è quello di Stefania Orlando. Dopo la conclusione del GF Vip la cantante ha deciso di dedicarsi solamente al mondo della musica , sta di fatto che ha prodotto dei nuovi singoli che, peraltro, stanno avendo un discreto successo. La dama pare sia estremamente felice di cimentarsi in questa nuova avventura, anche perché particolarmente affine alle sue corde.

Per quanto riguarda il secondo nome trapelato, invece, è quello di Pierpaolo Pretelli. Il giovane era in bilico fino a questo momento, sta di fatto che, in sua sostituzione, erano avanzati anche i nomi di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Tuttavia, alla fine pare che le trattative si siano risolte a favore del compagno di Giulia Salemi. L’ex concorrente del GF Vip ha dato dimostrazione di essere un imitatore doc.

Gli altri concorrenti ufficiali

Tra le sue Instagram Stories, infatti, si diverte a pubblicare contenuti in cui imita alcuni personaggi popolari e risulta essere davvero molto bravo. Pertanto, riuscirà a cavarsela anche per quanto riguarda il canto? Lo scopriremo presto. A parte i due ex gieffini, poi, tra i protagonisti della prossima edizione di Tale e quale show è stato confermato anche Ciro Priello, volto dei The Jackal. Il ragazzo ha vinto anche LOL ed è riconosciuto per la sua simpatia e capacità di imitare alla perfezione i personaggi della serie Gomorra.

Pertanto, su di lui le aspettative sono piuttosto alte. Inoltre, nel cast ci saranno anche Federica Nargi e Deborah Johnson. Quest’ultima è una cantante ed è figlia di Wess. Per quanto riguarda la data ufficiale di messa in onda ed il resto del cast, invece, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo.