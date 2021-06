Amici, Maria De Filippi avrebbe deciso: ecco chi potrebbe lasciare il talent show

Si lavora per la 21esima edizione di Amici

La 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi è terminata qualche settimana fa con la vittoria della ballerina Giulia Stabile. E proprio quest’ultima è stata promossa sia come conduttrice di un format su Witty Tv ma anche danzatrice professionista della prossima stagione del talent show di Canale 5.

A tal proposito già sono iniziati i cast e gli autori e la stessa padrona di casa pavese stanno lavorando per un cast di talenti ancora più forti di quest’anno. Ma la squadra dei professori sarà rinnovata oppure vi saranno dei cambiamenti? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

Ascolti record per la 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi

La ventesima stagione di Amici è stata una delle più viste degli ultimi anni. Complice il coprifuoco in vigore quel periodo, ovvero quello del Serale, ma anche gli ascolti sono saliti alle stelle anche grazie alle simpatiche scenette tra i professori.

Infatti in quelle settimane il pubblico di Canale 5 ha assistito ad Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini, ma anche Rudy Zerbi contro Arisa, Anna Pettinelli contro il giurato di Tu sì que vales. Ma se il talent show è terminato solo un mese fa, la produttrice Maria De Filippi insieme alla redazione sta già decidendo le sorti della nuova edizione, la 21esima, pensando anche ai prof che rimarranno e che se ne andranno dalla scuola televisiva.

I professori confermati e i possibili addii

Sembra proprio, stando ad alcune indiscrezioni, per la 21esima edizione di Amici saranno confermati i nomi di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ormai presenze storiche all’interno del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Mentre per quanto riguarda la nuova arrivata Lorella Cuccarini, con molta probabilità non sarà presente. Perché? Per il semplice motivo che sarà impegnata in un nuovo format domenicale in onda su Canale 5. E infine, Arisa, Veronica Peparini e Anna Pettinelli sono ancora in forse e ad oggi non c’è nessuna conferma sul loro rinnovo di contratto.