Alfonso Signorini riceve un sonoro 2 di picche: “Mi spiace, non me la sento di andare al GF VIP”

Si lavora per il Grande Fratello Vip 6

Da settimane Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip stanno lavorando per la realizzazione della sesta edizione che prenderà il via il prossimo settembre. Una cosa certa al momento è l’arrivo di due nuovi opinionisti. Fuori Pupo e Antonella Elia e dentro Adriana Volpe che ha detto addio a Ogni Mattina, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Per quanto riguarda i nomi dei possibili nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia, ad oggi sono solo delle supposizioni e nulla di certo. Nel frattempo, però, c’è qualcuno che non la sentirebbe di fare questo reality show. Andiamo a vedere nello specifico di chi si tratta e cosa ha dichiarato.

Paola Marella si confessa a Panorama

A dichiarare pubblicamente il rifiuto di partecipazione al Grande Fratello Vip 6 è Paola Marella. Quest’ultima è diventata popolare per la dua trasmissione televisiva in onda su Real Time “Cerco Casa Disperatamente”, che vanta un discreto numero di ascolti.

In occasione del lancio del nuovo format "Un Sogno In Affitto", la donna è stata intervistata da Francesco Canino per la rivista Panorama. Vediamo cosa ha dichiarato in merito al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Paola Marella dice no al Grande Fratello Vip 6

Intervistata da Francesco Canino per il settimanale Panorama, la conduttrice Paola Marella al termine reality show ha avuto una reazione alquanto sorprendente. Il motivo? Ecco cosa ha dichiarato: “Me li hanno proposti tutti: dall’Isola al Grande Fratello Vip, ma è qualcosa che non mi sento di fare, non fa parte della mia vita”.

Quest’ultima, infatti, si sente abbastanza legata alla sua professione nel settore immobiliare. “Mi sentirei fuori luogo: di fatto sono riservata, mi piace stare nel mio mondo, parlare di ciò su cui sono preparata. Non saprei inventarmi televisivamente in maniera diversa”, ha asserito la donna. Per tale ragione Paola si è trovata costretta dire no anche ad Alfonso Signorini e sicuramente dirà no anche ad altri reality che le proporranno.