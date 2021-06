Jessica Antonini svela di aver rifatto il naso: le foto del prima e del dopo e poi una confessione su Uomini e Donne (VIDEO)

In queste ore, Jessica Antonini ha fatto delle confessioni ai suoi fan, tra queste, ad esempio, ha raccontato di avere il naso rifatto. I follower più attenti si sono resi conto di un cambiamento abbastanza evidente sul suo viso, pertanto, non hanno potuto fare a meno di farle delle domande.

Lei ha risposto a tutto, o quasi ed ha fatto anche una confessione su Uomini e Donne e sul suo orientamento sessuale. Scopriamo nel dettaglio tutto ciò che ha rivelato a riguardo.

La confessione di Jessica sul naso rifatto

Jessica Antonini ha risposto alle domande dei fan ed ha raccontato di aver rifatto il naso. Lei ha sempre sofferto di questo complesso in quanto nel bel mezzo del suo viso c’è sempre stata una gobba che ha fatto molta fatica a digerire. Non appena ne ha avuto la possibilità, dunque, la protagonista ha deciso di ricorrere alla chirurgia plastica. A tal proposito, ha spiegato ai fan di essersi sottoposta a rinofiller.

Con il suo medico ha valutato attentamente il da farsi e poi ha optato per questa tipologia di intervento per correggere il difetto presente sulla parte centrale del naso. La dama, però, ci ha tenuto a precisare che questo sia l’unica operazione estetica a cui si è mai sottoposta. In seguito, poi, la protagonista ha fatto anche altre confessioni che esulano dall’aspetto fisico, ma fanno capo a quello puramente interiore. (Continua dopo la foto e il video)

Le altre confessioni della Antonini

Una volta svelato di aver rifatto il naso, dunque, Jessica Antonini ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne. A tal proposito ha detto che, se ne avesse la possibilità, tornerebbe sicuramente nel programma in qualità di tronista. Stavolta, però, affronterebbe l’esperienza con una maturità in più e, soprattutto, con maggiore razionalità. Un’altra fan, poi, le ha chiesto del suo orientamento sessuale. In particolare, ha domandato all’ex tronista di Uomini e Donne se intraprenderebbe mai una relazione con una persona del suo stesso sesso.

Lei ha risposto in modo sereno dicendo che, almeno fino a questo momento, non le è mai capitato di provare attrazione verso le donne. Ad ogni modo, nel caso in cui le dovesse capitare di sentire questa esigenza, non avrebbe assolutamente nessun problema a dichiararlo apertamente. Jessica è sempre stata molto onesta nel dire di essere di larghe vedute e di non curarsi del giudizio altrui.