Isola dei Famosi, Vera Gemma sbotta: “Awed un cafone e maleducato”

La non risposta di Awed a Vera Gemma

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è terminata da quasi un mese. Nonostante sia passato tutto questo tempo si continua a parlare del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Come tutti ben sanno il programma è stato vinto dal napoletano Awed.

A tal proposito, immediatamente dopo la vittoria di quest’ultimo, Vera Gemma lo ha contattato per complimentarsi con lui, una chiamata che non ha ricevuto nessuna risposta perché il Youtuber in quei giorni ha ricevuto una miriade di messaggi. Il partenopeo però, ha fatto sapere che appena avrà tempo risponderà a tutti. L’attrice romana ha voluto replicare al ragazzo rilasciando una lunga intervista al portale web Blasting News.

L’attrice parla del vincitore de L’Isola dei Famosi 15

Giorni fa Simone Paciello, in arte Awed, ha riferito che Vera Gemma è stata la prima a fargli le congratulazioni per la vittoria de L’Isola dei Famosi 15, ammettendo di non averle risposto in quanto pieno di messaggi promettendo però di contattarla non appena avrà del tempo mentale da dedicarle.

A quel punto l’attrice romana a Blasting News ha confidato: “La questione è la seguente: quando eravamo ancora sull’Isola ed ero in nomination, sentivo che sarei stata eliminata. Così ho parlato con Awed dicendogli che probabilmente sarei uscita, ma che lui avrebbe vinto l’Isola dei Famosi. Io, come immaginavo, sono stata effettivamente eliminata mentre lui, alla fine, ha trionfato. Io, che non potevo scordarmi delle parole dettegli, gli ho inviato subito un messaggio con su scritto “Te lo avevo detto”.

Vera Gemma dà del cafone ad Awed

In riferimento alla non risposta da parte di Awed al messaggio di Vera Gemma, quest’ultima intervistata da Blasting News ha detto: “Capisco il panico dei primi giorni, ma non rispondere a una persona che ha condiviso con te un’esperienza così forte lo trovo un comportamento gratuito e molto poco educato. Ci voleva poco a scrivermi: “Scusa Vera, sono impegnato e appena posso ti chiamo”. Lui non ha proprio risposto e la mia replica, di conseguenza, non può essere altra se non dirgli che è abbastanza maleducato, chiedendogli chi si crede di essere”.

Poi la figlia di Giuliano Gemma ha continuato così: “Ora non lo sono più: sei un cafone, dovevi rispondermi. Non lo hai fatto e hai dimostrato che non sei un amico e mai lo sarai. Se non hai neanche l’accortezza di darmi una risposta io non sono più interessata né a congratularmi né ad avere un rapporto, che a questo punto non ci sarà mai”.