Sophie Codegoni da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 6: il rumor

Sophie Codegoni è la sua presunta storia con Fabrizio Corona

Da qualche settimana Sophie Codegoni è sempre al centro dell’attenzione mediatica. Infatti, dopo la fine della sua relazione sentimentale, nata nel dating show Uomini e Donne, con Matteo Ranieri, l’ex tronista è stata spesso oggetto di cronaca rosa a seguito di numerosi flirt attribuite. In un primo momento quello col giocatore della Roma Zaniolo e successivamente con Fabrizio Corona.

E se con il primo erano solo voci, a quanto pare con l’ex re dei paparazzi sembra essere vero. Infatti, giorni fa la polizia ha fatto irruzione nell’appartamento milanese di Corona per un party e li dentro c’era la 20enne. Mentre l’ultima indiscrezione sul conto dell’ex volto del Trono classico è invece riferita alla sfera lavorativa. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo recentemente.

L’ex tronista di Uomini e Donne al GF Vip 6? L’indiscrezione

Stando a quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo, la giovane influencer ed ex tronista Sophie Codegoni potrebbe far parte del nuovo cast del Grande Fratello Vip. “Gira voce che la bella influencer sarà una delle concorrenti del GF Vip 6, in onda a partire da settembre sulla rete ammiraglia del Biscione…”, ha scritto il professionista sull’ultimo numero del magazine Oggi.

Nonostante l’indiscrezione nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web, la diretta interessata al momento non ha né smentito e nemmeno confermato la notizia. Oltre alla 20enne in questi giorni in rete sono circolati altri nomi come probabili nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia, ma al momento non c’è nessuna ufficialità.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Sophie Codegoni

Tornando alla vicenda Corona, l’ex marito di Nina Moric avrebbe giustificato la presenza di Sophie Codegoni nel suo appartamento dicendo che è la sua fidanzata nonché “convivente”. Naturalmente, anche in questo caso, non si ha la certezza da parte dei diretti interessati.

C’è da sottolineare, però, che l’ex tronista di Uomini e Donne condivide spesso foto e video sul suo profilo Instagram che la mostrano insieme con ’Nathan personal trainer’, ossia l’allenatore personale di Fabrizio.