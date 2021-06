Antonella Elia chiede a Pietro Delle Piane di sposarla mentre era sotto anestesia: la risposta e l’intervento subito (VIDEO)

In questi giorni Antonella Elia è stata ricoverata in una clinica per sottoporsi ad un’operazione e il suo compago Pietro Delle Piane non l’ha mollata un attimo. Questa mattina, però, la dama è finalmente uscita e sembra stare molto bene.

Nel tragitto in auto dalla clinica alla loro casa, poi, Pietro e Antonella hanno fatto delle confessioni che hanno lasciato spiazzati i fan. Nello specifico, pare proprio che i due abbiano intenzione di sposarsi. Vediamo cosa è emerso.

L’intervento di Antonella Elia

L’ex opinionista del GF Vip si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico. Nello specifico, ha modificato una brutta cicatrice che aveva sull’addome e che le stava cominciando a dare parecchio fastidio. L’intervento sembra essere andato assolutamente bene e adesso la dama deve solo prendersi qualche giorno per riposarsi. Ad ogni modo, mentre era sotto l’effetto dell’anestesia, Antonella Elia pare abbia avanzato una proposta inaspettata per il suo compagno.

In particolare, pare gli abbia chiesto di sposarla. All’indomani, poi, i due protagonisti hanno affrontato con maggiore lucidità la vicenda. Inizialmente, Pietro credeva che le parole della donna fossero state pronunciate a causa dello stordimento dovuto all’anestesia. Tuttavia, la Elia ha ripetuto la sua volontà anche una volta che gli effetti dei medicinali fossero sfumati. Durante il tragitto in auto, infatti, la showgirl ha ribadito di voler convolare a nozze con Pietro.

La proposta di matrimonio a Pietro Delle Piane

Per rendere maggiormente esplicito il concetto, poi, Antonella Elia ha detto di essere davvero innamoratissima di Pietro Delle Piane. A tal proposito, ha rivelato di essere particolarmente felice e appagata in questo periodo. Dopo poco, poi, è stata la volta di Pietro di sbilanciarsi. L’attore ha detto che, qualora l’ipotesi di un matrimonio dovesse concretizzarsi, lui sarebbe molto felice. Il giovane, inoltre, ha aggiunto che il loro vincolo diverrebbe inesorabilmente per sempre.

Nell’apprendere tali parole, la Elia non ha potuto fare a meno di sfoderare un sorriso compiaciuto. In seguito, poi, i due sono convenuti all’ipotesi secondo cui Antonella abbia sfruttato l’input dell’anestesia per manifestare al suo fidanzato i suoi reali sentimenti nei suoi confronti. Intanto, i fan si sono mostrati abbastanza entusiasti della notizia. La dama, infatti, ha pubblicato un sondaggio su Instagram in cui ha chiesto loro se, alla fine, si sarebbe davvero sposata con Pietro e la stragrande maggioranza ha risposto in modo affermativo.