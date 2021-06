Antonella Elia contro Vera Gemma: “sembri una pornostar”, scoppia la rissa (FOTO)

Vera Gemma condivide una foto piccante su Instagram

A quanto pare ad Antonella Elia non è piaciuto per nulla l’ultimo post che l’ex naufraga Vera Gemma ha condiviso sul suo account Instagram. L’attrice romana ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi 2021 ha postato uno scatto in cui ha ha fatto vedere ai follower il prosperoso décolleté stretto in una micro canottiera.

Una immagine abbastanza audace che ha infiammato il web, smuovendo l’immaginazione dei suoi seguaci che sotto tale contenuto hanno scritto la qualunque. “Ma non è un po’ troppo?”, ha chiesto l’ex opinionista del Grande Fratello Vip 5. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

La reazione di Antonella Elia allo scatto dell’ex naufraga

In un primo momento l’ex naufraga Vera Gemma ha deciso di non replicare alla provocazione della collega. Ma i suoi follower hanno difeso la scelta dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 di apparire sui social network in piena libertà: “Tu nei hai fatte di peggio. Meglio tacere”; “Da che pulpito Antonella…”: hanno scritto alcuni utenti web rivolgendosi alla fidanzata di Pietro Delle Piane. Nello stesso post, però alcuni internauti l’hanno criticata per le dichiarazioni fatte sul vincitore del reality show, Awed.

Una serie di commenti dai quali Antonella Elia ha provato a difendersi con decisione e soprattutto sfrontatezza: “Alla mia età temo di essere molto più figa di quanto non sarai mai tu”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Botta e risposta social tra Antonella Elia e Vera Gemma

Ma non è finita qui. Infatti, Antonella Elia ha poi continuato in questo modo: “Stai diventandomi una pornostar ma ti amo comunque e lo sai”. Dopo la nuova critica, Vera Gemma non ha resistito replicando pubblicamente con l’indifferenza: “Mah, non saprei. Non mi pongo il problema”.

Qualche giorno fa l’ex ragazza di Non è la Rai ha criticato aspramente anche le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis dicendo che non sono alla sua altezza.