Anna Tatangelo parla del suo nuovo fidanzato: addio Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo volta pagina

Dopo quasi 15 anni Anna Tatangelo ha definitivamente archiviato la storia d’amore con il suo ex compagno di vita Gigi D’Alessio. Una relazione sentimentale che ha scaturito la nascita del loro figlio Andrea che ha quasi 11 anni, ma più volte interrotta da delle crisi. Ora la cantante frusinate ha detto addio al cantautore partenopeo e la 34enne sta vivendo un nuovo amore.

A confermare la notizia ci ha pensato la diretta interessata in una recente intervista rilasciata al magazine Gente. In quell’occasione l’artista frusinate ha confessato: “Non posso dire di essere innamorata ma sto molto bene. Non smentisco né confermo, ma la vita va avanti”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato.

La Tatangelo starebbe insieme a Livio Cori

Per il momento Anna Tatangelo ha preferito non fare rendere nota l’identità del fortunato, ma stando al gossip dell’ultimo periodo l’uomo misterioso che avrebbe conquistato il cuore della cantante frusinate sarebbe Livio Cori. Quest’ultimo è un cantante e attore anche lui nato e cresciuto nel capoluogo campano come Gigi D’Alessio.

La presunta fiamma dell’artista di Sora ha recitato nella serie televisiva napoletana Gomorra e ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2019 insieme a Nino D’Angelo. A quanto pare anche il cantautore partenopeo avrebbe voltato pagina, infatti da un anno è felice al fianco della 28enne Denise Esposito.

Gigi D’Alessio insieme a Denise Esposito

Come accennato prima, a quanto pare Gigi D’Alessio starebbe insieme a Denise Esposito. Si tratterebbe, sempre stando alle indiscrezioni, di una relazione lampo. Della ragazza si sa poco e niente ma è sicuramente di Napoli, ha 29 anni ed è un legale. E’ particolarmente attiva sul suo account Instagram che conta circa 200 mila followers.

Una persona vicina ai due ha raccontato che si sarebbero conosciuti ad un concerto dell’artista napoletano. Al momento, però, dopo la fine della storia con Anna Tatangelo, il cantante partenopeo non parla sulla sua vita privata. E per tale ragione tutti i fan sono curiosi di sapere come siano andate veramente le cose. Nel frattempo D’Alessio è stato confermato per il secondo anno consecutivo come coach a The Voice Senior, il talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici.