Battiti Live, Tommaso Zorzi e Stanzani, passione incontenibile dietro le quinte: “Vai amore”

Tommaso Zorzi e Stanzani insieme in Puglia per Battiti Live

Ormai è ufficiale: Tommaso Zorzi e il suo omonimo Stanzani stanno insieme. Infatti in questi giorni stanno trascorrendo la prima vacanza di coppia. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e l’ex allievo di Amici 20 sono usciti allo scoperto su Instagram dopo Battiti Live, l’evento musicale che si svolge in varie piazze della Puglia e della Basilicata condotto ancora una volta dalla soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci.

Il giovane danzatore che ha trovato la popolarità nel talent show di Maria De Filippi vi ha partecipato esibendosi al fianco di artisti come Orietta Berti, Fedez e Andrea Damante. Il rampollo meneghino lo ha accompagnato e ha fatto il tifo per lui nel backstage. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto recentemente tra i due giovani innamorati.

Manifestazioni d’amore tra i due dietro le quinte dello show musicale

Nelle numerose Stories che Tommaso Zorzi ha condiviso nelle ultime ore sul suo account Instagram si vedono perfettamente le esibizioni di Tommaso Stanzani da una posizione privilegiata. E proprio mentre si vede danzare l’ex volto di Amici si sentono in sottofondo le urla del rampollo meneghino che fa il tifo per lui: “Vai amore”.

Successivamente, anche il ballerino ha condiviso qualcosa sul suo canale social riprendendo il fidanzato che si diverte sulle note della hot estiva Malibù di Sangiovanni. “È lui il vero ballerino”, ha scritto a corredo del clip in questione.

La prima vacanza insieme tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Dopo la registrazione della serata Battiti Live che andrà in onda nei prossimi giorni in prime time su Italia 1, Tommaso Zorzi e Stanzani hanno lasciato l’albergo di Otranto e si sono goduti un po’ di relax in una masseria nei dintorni.

Si tratta della prima vacanza insieme documentata sui loro rispettivi profili Instagram. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ed opinionista de L’Isola dei Famosi 15 ha fatto vedere ai follower la camera lussuosa e la piscina nel bel mezzo di una campagna. “La Puglia è sempre uno spettacolo”, ha commentato l’influencer 26enne.