Lorella Cuccarini, confessione spinta: “Ecco la mia cura, quante volte lo facciamo alla settimana io e mio marito”

Lorella Cuccarini e il segreto intimo del suo matrimonio

Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi, dopo ben tre decenni di matrimonio hanno un segreto per far funzionare la loro storia d’amore. A confessarlo senza alcun imbarazzo ci ha pensato l’ex padrona di casa de La vita in diretta, ospite nel salotto di Verissimo guidato da Silvia Toffanin.

“Non è una questione di tempistiche nette, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta”, ha detto l’insegnante di Amici in un’intervista mandata in replica sabato scorso su Canale 5. la coppia infatti è sposata dal 1991 e dalla loro unione sono venuti al mondo ben quattro figli: Sara, Giovanni, e i gemelli Giorgio e Chiara.

L’aborto e la perdita della madre

A dire il vero, come la stessa Lorella Cuccarini ha raccontato alla padrona di casa Silvia Toffanin, anni fa ha dovuto fare i conti con un aborto spontaneo poco prima di rimanere ancora una volta incinta della figlia Sara. Un momento di dolore immenso che si è andato a sommare con la morte delle rispettiva madri.

“Viviamo il dolore in modo diverso e per risanare le ferite del cuore necessitiamo di cure diverse. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio”, ha confessato la professionista romana nel salotto di Verissimo. Per fortuna ora quel periodo è solo un brutto ricordo e i due coniugi sono più felici che mai.

Lorella Cuccarini in lacrime per Pippo Baudo poi la lode alla De Filippi

Sempre nella medesima intervista a Verissimo mandata in replica sabato, Lorella Cuccarini si è lasciata andare in un pianto spontaneo. Il motivo? Tale reazione è scaturita della commovente dedica di Pippo Baudo, colui che l’ha scoperta artisticamente parlando. “Quando si sente l’urgenza di esserci e arrivare, probabilmente si trova sempre un modo. Io grazie a Pippo Baudo ho avuto la fortuna di entrare dalla porta principale e questo non lo dimenticherò mai”, ha detto la professoressa di ballo di Amici.

Poi la professionista capitolina ha speso delle parole al miele anche per Maria De Filippi: “La ritenevo una grande professionista, ma nel momento in cui scopri la donna rimani veramente colpito, perché non è così facile trovare una persona che tende sempre la mano come fa lei e capace di costruire un rapporto di protezione così solido”.