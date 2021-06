Martina Grado e Giacomo Czerny fanno un annuncio: “Andremo in vacanza, ma voi deciderete tutto” (VIDEO)

In queste ore, Martina Grado e Giacomo Czerny hanno deciso di fare un annuncio a tutta la community di Instagram. I due ragazzi hanno detto di dover fare una comunicazione molto importante ai loro fan che riguarda il loro primo viaggio insieme.

Il fatto in sé non ha nulla di particolarmente entusiasmante. Ad ogni modo, a rendere la notizia molto interessante sono le modalità che i due protagonisti hanno scelto per dare luogo alla loro vacanza. Scopriamo tutto nel dettaglio.

L’annuncio di Martina e Giacomo

Martina e Giacomo hanno fatto un grande annuncio ai loro fan. Era da diversi giorni che i due ex esponenti di Uomini e Donne hanno comunicato che, molto presto, avrebbe fatto delle confessioni. Le ipotesi sono state tante, ma la Grado ha subito esordito smentendo alcune cose. Nello specifico, ha dichiarato di non essere incinta, che non sarebbe andata a convivere con Giacomo e, sicuramente, che non si sarebbero voluti lasciare.

L’annuncio riguarda un viaggio che, presto, faranno i due ragazzi. I protagonisti hanno scelto di andare 10 giorni in Sardegna, ma completamente all’avventura. Nel dettaglio, infatti, hanno noleggiato un camper e trascorreranno tutta la vacanza completamente on the road. A rendere ancora più entusiasmante la loro esperienza, poi, saranno i fan. Ebbene sì, i loro followers giocheranno un ruolo fondamentale nella buona riuscita della vacanza. (Continua dopo il video)

Il viaggio bizzarro

Nel corso del loro annuncio, infatti, Giacomo e Martina hanno detto che da questo momento, e fino al giorno della partenza, apriranno un sondaggio in cui chiederanno agli utenti di decidere tutto quello che i due dovranno fare. Nel dettaglio, gli utenti dovranno decidere dove dovranno andare, in quali città di dovranno fermare, dove dovranno mangiare e cosa. Insomma, si tratta di un’esperienza assolutamente unica e bizzarra in perfetto stile dei due avventurieri.

Anche durante i giorni di permanenza in Sardegna, poi, i ragazzi terranno aggiornati i fan circa i loro spostamenti. Anche in quel momento, dunque, gli utenti dovranno consigliare loro tutto quello che dovranno fare. Gli ex esponenti di Uomini e Donne sono davvero emozionati per questo viaggio, sia perché è la loro prima vacanza insieme, sia perché non sanno assolutamente nulla di quello che li aspetta. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire come si evolverà la loro esperienza.