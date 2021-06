Fariba Tehrani, gravi problemi di salute: “Costole incrinate, problemi al seno..” poi la stoccata contro lo staff dell’Isola dei famosi

In queste ore sta generando molto sgomento un’intervista rilasciata da Fariba Tehrani in cui ha svelato di avere alcuni problemi di salute piuttosto seri. La donna ha appreso tale situazione a seguito della sua partecipazione all’Isola dei famosi.

Nel corso del dibattito, poi, sono emerse anche altre confessioni in merito al reality show incentrato sulla sopravvivenza. A tal proposito, la mamma di Giulia Salemi ha lanciato qualche frecciatina contro gli autori del programma. Vediamo tutto nel dettaglio.

I problemi di salute di Fariba Tehrani

Fariba Tehrani ha rilasciato un’intervista nel programma radiofonico Non succederà più in cui ha rivelato di essere affetta da alcuni problemi di salute. Nel dettaglio, la donna ha detto di non stare affatto bene dopo la fine dell’Isola dei famosi. Una volta tornata in Italia, infatti, ha cominciato ad accusare dei dolori e delle fitte molto forti ad alcune parti del suo corpo. In particolare, a farle molto male è stato il seno, per tale ragione, si è sottoposta a dei controlli medici.

In quel momento ha scoperto di avere due costole incrinate, per tale ragione deve necessariamente seguire delle terapie. Il tutto pare sia stato causato da un gioco fatto in Honduras un po’ troppo violento e pesante per lei. Inizialmente credeva fosse una cosa passeggera, tuttavia, in assenza di miglioramenti, ha deciso di approfondire la cosa. Questo, però, non è tutto, Fariba ha detto di avere anche delle difficoltà respiratorie e di essere spesso affetta da tachicardia.

Le accuse contro l’Isola dei famosi

In questo periodo è sotto antibiotici e non si sente affatto bene. I problemi di salute di cui sta soffrendo Fariba Tehrani stanno generando molta preoccupazione anche in Giulia, la quale ha ammesso di essere stata molto male nel vedere sua madre soffrire così tanto. L’ex naufraga, poi, ne ha approfittato anche per levarsi qualche sassolino dalla scarpa contro la produzione del reality show. Nel dettaglio, ha detto che, per ragioni televisive, molte scene vengono tagliate.

Gli autori decidono come debba essere un concorrente e, pertanto, privilegeranno sempre la messa in onda di contenuti volti ad esaltare quella specifica peculiarità caratteriale di un protagonista. Nello specifico, ormai avevano deciso che lei era la rompiscatole? E allora mostravano solo contenuti in cui si comportava in tale modo. Se uno era simpatico, invece, si mandavano solo video volti ad esaltare questo aspetto.