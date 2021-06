Fariba Tehrani tuona: “Non sto bene, l’Isola dei Famosi mi ha rubato la salute”

Fariba Tehrani torna a parlare de L’Isola 15

Sono trascorse quasi quattro settimane dalla conclusione de L’Isola dei Famosi 15 e recentemente una delle naufraghe è tornata a parlare della sua lunga avventura in Honduras. Si tratta di Fariba Tehrani che, intervenuta a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada De Miceli, la donna ha parlato anche dei problemi di salute che sta affrontando dopo essere tornata in Italia.

La donna parla dei suoi problemi causati dall’Isola

Intervenuta a Non succederà più di Giada De Miceli, l’ex naufraga Fariba Tehrani ha detto che che non sta bene perché l’Isola le ha rubato la salute. La madre di Giulia Salemi ha rivelato che una volta tornata in Italia ha trovato un sacco di impegni.

“Prendendo antidolorifici forti ogni giorno avevo dei dolori, delle fitte ma pensavo a una cosa passeggera. Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho dolori al seno perché ho fatto un gioco honduregno all’Isola e con Matteo Diamante insieme agli arrivisti ho ricevute botte di qua e di là. All’inizio non mi sono accorta, poi ho iniziato ad avere dei dolori e mi si erano incrinate due costole, per questo per un periodo non ho partecipato ai giochi. Per i mosquitos, i compagni e il non mangiare rifarei l’Isola. Per i dolori che ho no”, ha tuonato la donna iraniana.

Farina Tehrani contro gli autori ed ex naufraghi

Sempre a Non succerà più, Fariba Tehrani ha parlato anche di alcuni suoi ex compagni d’avventura, tra cui il comportamento del vincitore de L’Isola dei Famosi 15 e degli opinionisti. “Quelli che facevano poco e niente erano Andrea, Awed. Awed mi disse “Tu dalla mattina alla sera ti fai un mazzo cosi, però la gente non guarda questo, la gente guarda la simpatia”. Lui è simpatico, faceva battute, la gente vedeva questo. Ha giocato anche bene. Per i tempi televisivi molti pezzi erano tagliati.

Lui una volta mi disse che mi voleva bene, il giorno dopo mi ha nominato. Anche con Matteo ha fatto così, anche con Valentina. Era una sua strategia intelligente. Elettra è il mio amore, mi ha sempre sostenuta. Iva invece è stata molto neutra, ha dato sempre parerei neutri. Zorzi è stato obiettivo, all’inizio mi ha molto sostenuta ma poi dove vedeva un mio errore me lo diceva. Io accetto e porto a casa, anche io al posto suo avrei fatto così”, ha detto la madre di Giulia Salemi.

Infine quest’ultima ha lanciato una frecciata agli autori dello programma: “Sappiamo bene che per i tempi televisivi mandano in onda solo alcuni filmati. Se loro decidono che sei un rompiscatole loro manderanno in onda solo pezzi in cui sei un rompiscatole. Se hanno deciso che sei simpatico fanno vedere pezzi in cui risulti simpatico.”