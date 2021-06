Oroscopo 28 giugno 2021: Ariete sicuri in amore, Sagittario un po’ agitati

Le previsioni dell’oroscopo del 28 giugno denotano una giornata molto positiva per gli Ariete. I Sagittario sono un po’ agitati, mentre i Pesci vivranno giornate molto produttive.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. A partire da oggi, il quadro astrale per quanto riguarda le emozioni è molto più definito. In questo periodo siete stati piuttosto confusi, ma a partire da oggi ci sarà un bel miglioramento. Le vostre idee sono più chiare anche per quanto riguarda i progetti e il vostro futuro.

Toro. In amore bisogna chiarire alcune faccende in sospeso. La Luna è un po’ opposta e questo vi rende un po’ più sospettosi. Siete persone che tendono a non fidarsi subito del prossimo e nella maggior parte dei casi questo è un bene. Ad ogni modo, cercate di non lasciarvi sfuggire situazioni interessanti a causa di questo.

Gemelli. Favoriti i progetti importanti. Se avete intenzione di compiere dei passi significativi, questo è il momento giusto per darsi da fare. Anche dal punto di vista professionale sono favoriti i nuovi inizi. Dopo l’estate ci saranno delle novità per molti di voi.

Cancro. L’Oroscopo del 28 giugno denota una giornata molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. In questo periodo sono favorite le emozioni e le relazioni, sia fugaci sia durature. Venere vi sorride, pertanto, a voi non resta da fare altro che sorriderle di rimando.

Leone. Vi trovate in una fase di vita un po’ particolare. Spesso siete sopraffatti da emozioni diverse, le quali vi spingono a cambiare costantemente idea su ciò che desiderate. Dal punto di vista del lavoro, invece, sono favoriti soprattutto i liberi professionisti o chi non è vincolato a contratti particolarmente rigidi.

Vergine. Dopo aver vissuto un po’ di giorni particolarmente tesi dal punto di vista dell’amore, d’ora in avanti ci sarà un bel miglioramento. Cercate di sfruttare l’occasione per chiarire le questioni in sospeso, sia dal punto di vista sentimentale sia delle amicizie. La chiarezza e la sincerità sono la miglior cosa.

Previsioni 28 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. La settimana comincerà in modo particolarmente energico per i nati sotto questo segno. Cercate di svolgere la maggior parte dei vostri impegni entro i primi giorni della settimana. Verso la metà di essa, infatti, potreste essere un po’ sottotono. Prendete le cose positive quando arrivano.

Scorpione. In questo periodo è assolutamente fondamentale tenere separate le faccende private da quelle professionali. I due ambienti devono restare sapientemente separati, onde evitare di incorrere in problemi. La Luna è leggermente opposta, ma dalla metà della settimana tornerà in aspetto positivo.

Sagittario. L’Oroscopo del 28 giugno denota una giornata particolarmente stressante sotto il punto di vista professionale. Oggi non siete esattamente al top della vostra forma fisica, pertanto, è opportuno riposarsi. Anche se è lunedì e le cose da fare saranno tante, il vostro corpo e la vostra mente potrebbero non volerne sapere.

Capricorno. In questo momento siete un po0 più pessimisti del solito. Cercate di non cadere alla tentazione di lasciarvi travolgere dalla negatività di alcune persone che vi circondano. Avete bisogno di splendere, pertanto, gettatevi alle spalle i problemi e guardate avanti.

Acquario. Attenzione agli scontri con i segni d’acqua. La giornata sarà piuttosto faticosa, anche perché venite da un weekend particolarmente movimentato. Per tale ragione, cercate di riposarvi un attimo e di riconciliare le vostre idee. Se siete confusi, meglio non prendere decisioni affrettate.

Pesci. Gli ultimi giorni del mese di giugno sono molto promettenti per i nati sotto questo segno. Concentratevi di più sui vostri desideri e sui vostri obiettivi. Ricordate che tutto quello che farete in questo periodo potrebbe tornarvi molto utile in seguito, quindi, occhi ben aperti.