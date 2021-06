Flirt tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci? La soffiata di alcune talpe (FOTO)

In queste ore sta tenendo banco un gossip molto interessante che riguarda Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. I due protagonisti sono in vacanza insieme in un lussuoso hotel della Turchia. Dalle loro Instagram Stories, però, è emerso che i due non sono soli, ma in compagnia di altre persone appartenenti al mondo dello spettacolo.

Ad ogni modo, a far sorgere i sospetti circa un ipotetico flirt tra i due ci hanno pensato i fan più attenti. Nel dettaglio, infatti, diversi utenti hanno notato un particolare dettaglio presente all’interno della camera d’albergo di Francesco. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Francesco Chiofalo in dolce compagnia

Con l’arrivo dell’estate si sa, i gossip diventano sempre più bollenti. In questi giorni, a creare un po’ di scompiglio in questo senso sono stati Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Come già anticipato, i due sono in vacanza insieme. Ad ogni modo, pare che tra loro potrebbe non esserci solamente una semplice amicizia. Questo sospetto è nato nel momento in cui alcuni utenti del web hanno notato un dettaglio tra le IG Stories del personal trainer.

Il giovane ha registrato dei video mentre era intento a lavarsi i denti. Dallo specchio che aveva di fronte, però, è spuntato un beauty-case rosa alquanto sospetto. Da quel momento in poi, i fan hanno cominciato a fare ipotesi e supposizioni in merito all’ipotetica proprietaria di quell’oggetto. Dopo poco tempo, poi, l’influencer Deianira Marzano ha dato qualche informazione in più sulla questione.

La dama sarebbe Drusilla Gucci

La donna, infatti, in un primo momento, ha chiesto ai fan di fare delle indagini e di scoprire a chi appartenesse quella pochette di trucchi. Ebbene, dopo un po’, la risposta sembra essere arrivata. Secondo molti, infatti, il beauty-case presente nella camera di Francesco Chiofalo appartiene a Drusilla Gucci. Se i due condividessero realmente la camera insieme, dunque, vorrebbe dire che tra loro ci sia qualcosa di più intenso di una semplice amicizia.

Per il momento, però, i diretti interessati hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Ricordiamo che, di recente, Francesco è stato in vacanza con un’altra donna, che inizialmente ha provato a nascondere, ma poi si è scoperto essere Federica Spano. La vacanza tra i due, però, è finita in modo piuttosto negativo, sta di fatto che la dama ha deciso di tornare a casa da sola, con un giorno di anticipo, a causa di una violenta lite.