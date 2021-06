Taylor Mega si è fidanzata, ma tutti restano spiazzati da lui: “Tutti dicono che sei agé ma…” (VIDEO)

L’influencer Taylor Mega pare si sia fidanzata. La dama si trova attualmente in vacanza in compagnia di amici e, a quanto pare, anche di un uomo speciale. Attraverso le sue Instagram Stories, infatti, stanno trapelando dei contenuti molto interessanti.

Nello specifico, pare che abbia trovato un nuovo amore, tuttavia, a generare particolare sgomento sono le caratteristiche fisiche dell’uomo in questione. Scopriamo nel dettaglio che cosa starebbe succedendo.

I gossip su Taylor Mega

In queste ore, Taylor Mega ha pubblicato dei video su Instagram dai quali sembrerebbe che si sia fidanzata. Nelle clip in questione, la dama si trova in piscina tra le braccia di un uomo. Ad un certo punto, poi, lei gli è saltata addosso avvinghiandosi a lui e i due si sono tuffati così in piscina. Una volta emersi dall’acqua, poi, si sono scambiati dei baci infuocati. Dopo alcune ore, Taylor si è rivolta ai fan ed ha detto di sapere benissimo che molti sono curiosi di sapere che cosa stia succedendo.

Ad ogni modo, per il momento la situazione è alquanto particolare, però, tra un po’ di tempo spiegherà i retroscena di questa storia piuttosto lunga. Subito dopo la pubblicazione di questi contenuti, molti utenti hanno cominciato a mandarle dei messaggi in privato criticando il suo atteggiamento. Il motivo di tanto sgomento risiede nel fatto che l’uomo in questione sembrerebbe essere di parecchi anni più grande dell’influencer. (Continua dopo la foto)

L’influencer svela con chi si è fidanzata

Inoltre, anche il suo aspetto fisico non sembra risultare particolarmente avvenente rispetto a quello della donna. Per questi motivi, Taylor Mega ha deciso di rompere il silenzio e di parlare del fatto che si sia realmente fidanzata. A tal proposito, ha inquadrato il suo nuovo compagno, chiamandolo anche “Amore”, e gli ha chiesto di svelare a tutti la sua età. La protagonista ha esordito dicendo di ricevere moltissimi messaggi in cui le viene detto che l’uomo sembra essere piuttosto agé, tuttavia, a quanto pare, la verità non è questa.

L’uomo in questione, infatti, ha risposto dicendo di avere solo 38 anni. Dinanzi tali parole, la Mega ha replicato dicendo che, in realtà, è anche giovane per i suoi canoni. Ad ogni modo, molti utenti continuano a vederci qualcosa di strano, anche perché i due sembrano essere una coppia assortita in modo piuttosto bizzarro.