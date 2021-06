Uomini e Donne, una ex scelta in dolce attesa, svelato il sesso in diretta, la clip è commovente (VIDEO)

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Pivati, diventata poi la scelta di Mariano Catanzaro, è in dolce attesa. In queste ore ha deciso di rendere partecipi i fan del sesso del nascituro.

Il video realizzato durante il baby shower è davvero molto emozionante ed ha lasciato senza parole i numerosi fan della ragazza. Scopriamo, dunque, come si è svolto l’evento e, soprattutto, cosa aspettano la dama e il suo compagno.

Chi è l’ex scelta di Uomini e Donne in dolce attesa

Valentina Pivati è stata conosciuta dal pubblico di Uomini e Donne in quanto è stata un’ex corteggiatrice di Mariano Catanzaro e si è rivelata essere anche la sua scelta. I due hanno partecipato all’edizione 2017/2018 del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Una volta usciti dallo studio, però, la loro relazione non è decollata. Dopo pochissimi mesi, infatti, è stata la dama ad annunciare la loro separazione. Dopo un po’ di tempo, però, la protagonista si è rifatta una vita al fianco di Andrea Concato.

I due stanno ancora insieme ed hanno deciso di allargare la loro famiglia. Solo qualche settimana fa, l’ex dama di Uomini e Donne ha annunciato di essere in dolce attesa e, in queste ore, la coppia ha deciso di pubblicare i video della festa organizzata per svelare il sesso. La clip è cominciata con un discorso molto romantico fatto da Valentina, la quale ha tessuto le lodi del suo compagno e gli ha dedicato parole d’amore.

Il sesso del nascituro

Successivamente, poi, i due protagonisti si sono muniti di pistole al cui interno era presente della vernice e si sono messi l’uno di fronte all’altra. I presenti, quindi, hanno fatto il conto alla rovescia e, al termine, i due hanno cominciato a spruzzarsi addosso la vernice, la quale poteva essere chiaramente o azzurra o rosa. Ebbene, il colore uscito è stato proprio il rosa, pertanto, Valentina e Andrea aspettano una femminuccia. I due sono apparsi emozionatissimi e felicissimi.

Al di sotto del post in questione, molti utenti sono accorsi per fare i loro migliori auguri all’ex dama di Uomini e Donne in dolce attesa. Dell’ex Mariano Catanzaro, invece, non vi è traccia. Ricordiamo che il ragazzo, in questi giorni, è finito al centro del gossip per alcune dichiarazioni fatte su Giovanni Ciacci che avevano fatto pensare ad una sua ipotetica omosessualità.