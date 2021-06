Mara Venier chiude la stagione di Domenica In: momenti di commozione, poi la verità sul ritorno a settembre (FOTO)

Il 27 giugno 2021 è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Domenica In e Mara Venier ha concluso la diretta facendo i saluti e i ringraziamenti. Nel salutare i presenti in studio e gli ospiti da casa, poi, la donna ha fatto anche qualche confessione.

Nello specifico, ha accennato alle difficoltà vissute nell’ultimo periodo e non solo. In seguito, infatti, la protagonista ha rivelato anche, finalmente, quali sono le sue sorti definitive all’interno del programma.

Il discorso conclusivo di Mara Venier

Anche questa stagione di Domenica In è volta al termine e Mara Venier ha chiuso davvero con il botto. Gli ascolti sono stati sempre molto alti per tutto l’anno, pertanto, la donna può ritenersi pienamente soddisfatta. Nella parte conclusiva della messa in onda, quindi, la padrona di casa della domenica pomeriggio di Rai 1 ha ringraziato tutto il suo staff. Non ha voluto fare i nomi di tutti i presenti, in quanto ci sarebbe potuto essere il rischio che si sarebbe dimenticata di qualcuno.

Tuttavia, ci ha tenuto a fare un ringraziamento speciale anche al direttore di rete, il quale è andato al centro del palco per ricevere tutti gli applausi. Mara ha detto che, specie negli ultimi tempi, ha vissuto delle grandi difficoltà che l’hanno portata ad affrontare in modo diverso il suo lavoro. La donna, poi, ha rivelata che la puntata odierna è stata quella più difficile, forse proprio perché era l’ultima.

La conduttrice sarà ancora a Domenica In?

In seguito, poi, Mara Venier ha fatto finalmente chiarezza sul suo futuro a Domenica In. Da tempo, infatti, ci si chiede se la donna sarà o meno alla guida della prossima stagione del programma domenicale. Le ipotesi sono state moltissime, così come le incertezze. A far nascere dei sospetti, poi, era stata la diretta interessata, la quale aveva detto di essere piuttosto stanca, pertanto, quasi decisa a lasciare le redini a qualcun’altra.

Ad ogni modo, dopo tanti tira e molla e supposizioni, la dama ha svelato tutto. La Venier ha detto che a settembre tornerà nuovamente su Rai 1 in quanto lei è ancora qua e nessuno potrà toglierle questo scettro. I fan della dama, dunque, non devono temere, in quanto il suo posto non è assolutamente in discussione. Adesso alla conduttrice non resta da fare altro che rilassarsi un po’ e godersi la meritata estate.