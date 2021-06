Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini confessa: “È stata troppo impegnativa”

Elettra Lamborghini torna a parlare de L’Isola dei Famosi 15

Rispetto alle altre edizioni, la 15esima de L’Isola dei Famosi ha adottato la formula dei tre opinionisti. Infatti, oltre alla padrona di casa Ilary Blasi nello studio di Cologno Monzese erano presenti anche Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima è subentrata dopo un paio di puntate a causa della sua positività al virus.

Intervistata dal portale de Il Mattino, la giovane cantante emiliana ha fatto un bilancio della sua esperienza nel reality show di Canale 5, svelando che è arrivato il momento di allontanarsi dal piccolo schermo e a concentrarsi di nuovo sulla musica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato la bolognese.

Per l’opinionista L’Isola è stata troppo impegnativa

Intervistata da Il Mattino, Elettra Lamborghini parlando de L’Isola dei Famosi 2021 ha dichiarato: “La televisione mi piace moltissimo ma la mia vera passione è sempre stata la musica”. Poi parlando della sua carriera artistica la collega di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi ha detto anche: “La tv mi diverte e mi riesce anche bene, perché me lo dicono tutti”.

La ricca ereditiera ed ex coach di The Voice of Italy ha definito impegnativa la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, parlando anche del bisogno di tornare a fare musica. “Covid a parte, fare l’Isola dei Famosi è stata molto impegnativa. Dopo 3 mesi di telecamere mi sono resa conto che era arrivato il momento di tornare alla musica”, ha asserito l’interprete di Pistolero.

Elettra Lamborghini si allontana dalla tv e torna alla musica

A tal proposito, qualche giorno fa in tutte gli store digitali e su Youtube è uscito il suo nuovo singolo, dal titolo Twerking beach. “Volevo fare qualcosa di fresco per far ballare la gente sulla spiaggia, come si capisce già dal titolo”, ha dichiarato Elettra Lamborghini nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Il Mattino.

Ricordiamo che la cantante bolognese si trova in cima alle classifiche con la sua nuova hip Pistolero. Una hit estiva che sta piacendo moltissimo ai suoi numerosi fan.