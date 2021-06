Sonia Bruganelli al GF Vip 6, opinionista della D’Urso tuona: “Saprà essere malefica”

Roberto Alessi avverte: “Sonia Bruganelli saprà essere geniale e malefica”

Come gran parte della gente sa, la sesta edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via a settembre sarà condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Quest’ultimo però non avrà più al suo fianco Pupo ed Antonella Elia, bensì la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe.

La prima da anni è un’imprenditrice di successo e possiede una casa di casting che, mentre la seconda è reduce dalla condizione di Ogni mattina, il rotocalco in onda su Tv8. “Saprà essere geniale e anche un filo malefica come opinionista”, ha fatto sapere Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 sulla Bruganelli.

Paolo Bonolis e la sua ex Laura Freddi

In occasione del compleanno di paolo Bonolis, il direttore Roberto Alessi ha dedicato la copertina di Novella 2000 al mattatore di Ciao Darwin. Ovviamente, in modo ironico c’era scritto che se non si fosse lasciato con Laura Freddi ci sarebbe stata lei al posto dell’attuale moglie Sonia Bruganelli.

“Sonia mi ha scritto che sono un genio del male”, ha scritto l’opinionista di Barbara D’Urso. A proposito dell’ex gieffina e dell’ex ragazza di Non è la Rai, recentemente quest’ultima è stata ospite nella versione serale del game show Avanti un altro dove ha scambiato delle simpatiche battute col suo ex.

I possibili inquilini della casa del Grande Fratello Vip 6

Nel frattempo in rete si continua a parlare del cast dell’edizione 2021/2022 del Grande Fratello Vip. Oltre al nome di Katia Ricciarelli, sul web ultimamente sono spuntati diversi altri nominativi più o meno forti. Ad esempio quello della soubrette italo-americana Justine Mattera, ma anche di un possibile ritorno nella casa di Cinecittà di Pamela Prati, dopo la sua prima discussa partecipazione alla pria edizione.

Si parla anche dell’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro, Giovanni Ciacci e di un ex attore de Il Segreto di Puente Viejo. La cosa certa è ce Alfonso Signorini e la sua squadra di autori sono a lavoro da settimane per formare un cast stellare.