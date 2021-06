Belen Rodriguez: “Non ho mai smesso in gravidanza”, la confessione privata

Belen Rodriguez e il pilates durante la gravidanza

Mancano pochissimi giorni al parto di Belen Rodriguez e quest’ultima recentemente ha voluto svelare ai suoi sostenitori il segreto per mantenersi in forma nonostante la gravidanza. In poche parola la conduttrice di Tu sì que vales pratica del pilates.

Attraverso delle Stories su Instagram la modella ha detto: “Non ho mai smesso di farlo in gravidanza”. Ciò che invece ha cambiato è il suo rapporto con i social network. Infatti, da settimane l’ex moglie di Stefano De Martino non è più attiva come un tempo facendo preoccupare di non poco tutti i suoi follower.

A rassicurarli ci ha pensato lei stessa dicendo: “Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo”. La soubrette e il compagno Antonino Spinalbese diventeranno molto presto genitori, un momento molto speciale che la madre di Santiago ha intenzione di godersi in privato: “Voglio tenere un po’ di cosine per me…così mi sembra quasi di custodire un po’ la mia gravidanza”.

L’intromissione della ex del suo compagno

Tuttavia, qualche giorno fa a mettere un po’ di confusione tra i due innamorati ci ha pensato l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese. La giovane, infatti, in una recente intervista rilasciata al magazine DiPiù, ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Belen Rodriguez.

A quanto pare è stata fatta a causa di uno sfogo su Instagram, giunto il giorno in cui la modella argentina e la sua dolce metà hanno ufficializzato la loro relazione sentimentale. “Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: ‘Non mi sento inferiore a nessuno’. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen”, ha chiarito l’ex di lui.

Le spiegazioni dell’ex di Antonino Spinalbese

In poche parole la richiesta di Belen Rodriguez all’ex fidanzata di Antonino Spinalbese era esplicita. “Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: ‘Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?’ A quel punto non ci siamo più sentiti”, ha detto la ragazza.