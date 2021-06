Massimo Colantoni, ex di Temptation Island, fa un gesto pazzo verso la sua ex Ilaria Teolis (VIDEO)

Vi ricordate di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis di Temptation Island? I due presero parte ad una precedente edizione del programma incentrato sulle tentazioni e fecero molto scalpore, specie per i comportamenti di lui.

Il giovane intraprese una conoscenza con una tentatrice, con la quale ha avuto anche una relazione durata circa un anno. A distanza di parecchio tempo da quell’evento, però, Massimo sembra pentito ed ha deciso di compiere un gesto estremo per la sua ex.

Il gesto estremo di Massimo Colantoni

In queste ore sta generando molto scalpore la notizia inerente il gesto inaspettato che Massimo Colantoni pare abbia fatto verso la sua ex Ilaria Teolis. Erano giorni che il ragazzo stava preparando i suoi fan ad un grande evento. Il giovane aveva detto che presto avrebbe pubblicato un video inedito molto speciale. Ebbene, il giorno tanto atteso è arrivato. Nella giornata del 27 giugno 2021, infatti, Massimo ha pubblicato il suo primo singolo chiamato “Noi eravamo”.

Il brano parla di una storia d’amore finita a causa di lui. A distanza di tempo, però, il ragazzo si ravvede e prova a fare di tutto per riconquistare la sua ex. Tutto lascia pensare che Massimo abbia dedicato la canzone in questione alla sua ex Ilaria. Per il momento, l’ex volto di Temptation Island non si è ancora sbilanciato con certezza, ma ci sono troppi riferimenti che lasciano presumere si tratti proprio di questo.

La reazione di Ilaria Teolis

A far nascere questa convinzione è non solo il testo della canzone, il quale è un esplicito riferimento alla donna, ma anche un altro dettaglio. La nuova hit, infatti, è stata lanciata nel giorno 27 giugno, ovvero, quello del 26esimo compleanno di Ilaria. Questi elementi, dunque, non lasciano spazio ad ulteriori interpretazioni. Massimo Colantoni e Ilaria Teolis sono, ormai, separati da moltissimo tempo. Lei si è fatta una nuova vita con un nuovo compagno, con il quale è fidanzata da diversi mesi.

Massimo, invece, dopo la relazione con la tentatrice Sonia Onelli, è tornato nuovamente single e, a quanto pare, sembra intenzionato a riconquistare la sua ex. Quest’ultima, però, almeno per il momento, non ha minimamente battuto ciglio. La dama è stata impegnata con il festeggiare il suo compleanno insieme al suo nuovo amore e alle persone care. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno novità.