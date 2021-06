Raffaella Mennoia su Temptation Island: “Edizione particolare, nulla è come sembra…” (VIDEO)

Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova stagione di Temptation Island e Raffaella Mennoia ha fatto degli interessanti spoiler. Il programma viene registrato con alcune settimane di anticipo, pertanto, ad oggi tutti i concorrenti sono già tornati a casa propria.

Per tale ragione, la caporedattrice ha deciso di anticipare ai fan qualche piccolo dettaglio. Nello specifico, pare che questa sia stata un’edizione alquanto atipica. Vediamo tutto nel dettaglio.

Gli spoiler di Raffaella Mennoia su Temptation Island

Raffaella Mennoia ha deciso di spendere qualche parola in merito all’imminente edizione di Temptation Island. Mercoledì 30 giugno, infatti, partirà l’avventura su Canale 5 e i presupposti sono davvero interessanti. La caporedattrice ha rivelato che l’edizione di quest’anno è stata davvero particolare rispetto alle precedenti. Lei si reputa abbastanza felice per alcune cose che sono accadute, ma un po’ meno per altre.

Allo scopo di incuriosire i telespettatori, poi, la dama ha fatto qualche allusione a quanto accaduto. In particolare, ha detto che spesso degli amori fanno dei giri immensi per poi ritornare. In altri casi, invece, l’unica soluzione per essere felici è rinunciare a stare insieme. Con queste parole, dunque, la protagonista ha lasciato intendere che il lieto fine non sia arrivato per tutte le coppie. (Continua dopo il video)

I colpi di scena di questa edizione

Successivamente, poi, ha rivelato che si sono verificati molti argomenti degni di nota e, soprattutto, inaspettati. Dopo aver riempito di chiacchiere la testa dei fan, poi, Raffaella Mennoia si è resa conto di aver detto tutto e niente su Temptation Island. Ad ogni modo, a dare qualche informazione in più in merito a quanto accaduto ci hanno pensato delle talpine interne al programma. Nei giorni scorsi, infatti, sono trapelate delle notizie alquanto esilaranti.

Nello specifico, pare che una coppia sia stata squalificata a causa di un comportamento errato adoperato da un fidanzato. Il ragazzo in questione avrebbe perso la brocca dopo alcuni filmati inerenti la sua compagna e sarebbe andato dall’altra parte del villaggio. L’incontro tra i due, prima della scadenza effettiva dei 21 giorni, ha decretato per loro l’uscita definitiva dal reality show. Per il momento, però, non si sa ancora chi siano i protagonisti di questo avvenimento. L’attesa, però, sta per finire, in quanto mercoledì sera, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata di questa spumeggiante edizione del programma più caldo dell’estate.