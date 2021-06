Oroscopo 29 giugno 2021: giornata difficile per Toro, voglia di vacanza per Scorpione

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 29 giugno 2021 denotano una giornata un po’ complicata per i Toro. Gli Scorpione sono stanchi, mentre i Pesci sono un po’ troppo guidati dall’emotività.

Previsioni 29 giugno da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna comincerà con una certa calma e organizzazione. Se fino a questo momento avete agito in modo un po’ confuso, quasi come spinti dalla corrente, a partire da oggi ci sarà un miglioramento in tal senso. Specie nel lavoro questo porterà a dei vantaggi.

Toro. Oggi non è una giornata semplice per voi. Ci sono delle questioni da rivedere, specie per quanto concerne la professione. Non prendete decisioni drastiche. Questo è il momento di agire con cautela a piccoli passi. Le scelte azzardate riservatele per la fine dell’estate, adesso serve calma.

Gemelli. L’Oroscopo del 29 giugno denota un periodo estremamente florido per quanto riguarda le faccende di cuore. Ad ogni modo, oggi potrebbe esserci una piccola battuta d’arresto. Ricordate che le piccole delusioni fanno parte della vita, pertanto, rialzatevi e andate avanti sempre.

Cancro. Gli ultimi giorni sono stati un po’ tesi per voi. A partire da oggi, però, ci sarà un miglioramento. Meglio non lasciarvi travolgere dalle opinioni negative. Spesso tendete ad assorbire gli stati d’animo altrui, pertanto, se non volete avere problemi, meglio circondarvi di persone solari.

Leone. La seduzione dominerà la vostra giornata. Questo è un periodo molto positivo sotto questo punto di vista, pertanto, tenete gli occhi ben aperti se siete single. Il carisma di cui siete dotati farà fatica a sparire, per tale motivo, meglio approfittare. In campo professionale ci vuole una scossa.

Vergine. Sul lavoro sono favoriti gli audaci e gli spiriti liberi. Non siate troppo polemici, a nessuno piace ascoltare discorsi troppo prolissi. Talvolta vi fate troppi problemi, cercate di mantenere un profilo un po’ più basso. Se avete commesso degli errori sarà opportuno rimediare, prima che sia troppo tardi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le emozioni la faranno da padrone in questo momento. Per tale ragione, è opportuno ascoltarle e non ostacolarle. Inutile provare ad andare controcorrente, talvolta non c’è da fare altro che seguire il flusso. Dal punto di vista professionale, invece, dovete essere pazienti ancora per un po’.

Scorpione. I nati sotto questo segno sono un po’ stanchi. Per cercate di riprendervi dovreste godervi una piccola pausa fuori dal mondo e dalle vita di tutti i giorni. L’Oroscopo del 29 giugno denota un periodo molto produttivo in campo professionale, ma rimandate a dopo l’estate i progetti importanti.

Sagittario. Socievoli e spigliati, queste caratteristiche potrebbero portarvi molto lontano. Sia dal punto di vista dell’amore sia del lavoro. Cercate di essere un po’ più razionali in certe situazioni e non prendete sottogamba le faccende di cuore. Tutto quello che voi trascurerete potrebbe essere preso da qualcun altro.

Capricorno. Se siete single e siete in attesa di un cambiamento, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale, questo è un ottimo momento. Le coppie, invece, potranno ritrovarsi e rendere il loro rapporto un po’ più frizzante. Dal punto di vista del lavoro, invece, occhi ben aperti per luglio.

Acquario. Negli ultimi giorni siete stati un po’ distratti. A partire da oggi, però, comincerete a racimolare le vostre idee e a riorganizzarle in modo corretto. Seguite tabelle di marcia e spesso vi innervosite quando non ci riuscite. In alcuni casi, però, la vita va presa così come viene.

Pesci. Attenti alle emozioni, oggi potrebbero giocare un brutto scherzo. Spesso tendete a soffermarvi solamente sulle apparenze e rischiate di lasciarvi sfuggire la sostanza. Dal punto di vista del lavoro, invece, siete molto impegnati nei vostri progetti, al punto da trascurare tutto il resto.