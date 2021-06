Isola dei Famosi, accuse pesanti agli autori: “Sono loro che decidono”

Fariba Tehrani torna a parlare de L’Isola dei Famosi

Nella 15esima edizione de L’Isola dei Famosi era presente una naufraga che è finita più volte in nomination perché i suoi compagni d’avventura non condividevano il suo modo di fare. Stiamo parlando di Fariba Tehrani, madre dell’influencer italo-persiana Giulia Salemi, ha ancora il dente avvelenato per come sono andate le cose in Honduras.

Ma la cosa che le va ancora giù è quello l’essere stata dipinta come una donna seccante e addirittura molesta. Un’argomentazione sul quale Fariba qual è tornata a parlarne qualche giorno fa. Tutto è avvenuto nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Radio a Non succederà più, il format guidato da Giada De Miceli. In quell’occasione la donna ha attaccato pesantemente gli autori del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

I problemi fisici dopo l’arrivo in Italia

Dall’esperienza vissuta in Honduras Fariba Tehrani nonostante sia in Italia da oltre un mese si porta ancora degli strascichi di natura fisica e morale. “Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro“, ha confessato la madre di Giulia Salemi al programma radiofonico Non succederà più di Giada De Miceli.

“Ho dolori al seno perché ho fatto un gioco e ho ricevuto botte di qua e di la“, ha continuato la donna iraniana, ripercorrendo i giorni passati a L’Isola dei Famosi 15. Ma oltre ai dolori fisici, l’estetista è ancora tormentata da pene di altra natura. Di cosa si tratta?

Fariba Tehran contro gli autori de L’Isola dei Famosi 15

Sempre a Non succederà più, Fariba Tehrani ha confidato: “Sappiamo bene che per i tempi televisivi mandano in onda solo alcuni filmati”. Poi quest’ultima ha sferrato un attacco molto duro contro gli autori del reality show di Canale 5. “Se loro decidono che sei un rompiscatole loro manderanno in onda solo pezzi in cui sei un rompiscatole. Se hanno deciso che sei simpatico fanno vedere pezzi in cui risulti simpatico“, ha tuonato la madre di Giulia Salemi.

Secondo quest’ultima, dietro le quinte della trasmissione, gli autori decidono di appioppare addosso ad ogni naufrago un’immagine prestabilita, selezionando in modo accurato le clip da mandare in onda in puntata o nei daytime.