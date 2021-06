Can Yaman e Diletta Leotta si sposano davvero? “Arrivato il via libera, c’è la data” (FOTO)

In questo periodo il flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta è sulla bocca di tutti e, a rendere ancora più scottante l’argomento, è il fatto che i due pare siano vicini alle nozze. Attualmente, la coppia si trova in Turchia a godersi un’anticipazione della luna di miele che, probabilmente, li aspetterà.

Il direttore del magazine “Nuovo”, Riccardo Signoretti, ha annunciato che nel prossimo numero del suo settimanale ci saranno delle informazioni importantissime sull’argomento. Vediamo tutto quello che è trapelato fino ad ora.

La bomba sulle nozze tra Can e Diletta

Signoretti ha appena sganciato una notizia bomba che riguarda Can Yaman e Diletta Leotta. I due protagonisti si stanno vivendo la loro storia d’amore, malgrado le numerose critiche e le opinioni contrastanti di coloro i quali non credono alla loro unione. In questo momento, infatti, il volto di DAZN si trova in Turchia per conoscere la famiglia di lui. A quanto pare, la protagonista avrebbe incontrato parenti, amici, zii e perfino i genitori dell’attore.

Inizialmente si vociferava che la mamma di lui non fosse molto propensa alla loro relazione, tuttavia, anche questo pettegolezzo è stato smentito. Le due protagoniste, infatti, sembrano andare molto d’accordo tra loro, ma non è tutto. Stando a quanto rivelato dal direttore di “Nuovo”, pare proprio che la madre di Can abbia dato il suo via libera alle nozze tra suo figlio e la conduttrice sportiva. (Continua dopo la foto)

Data scelta per Yaman e Leotta

A quanto pare, dunque, le cose tra i due si starebbero facendo molto più serie del previsto. Le indiscrezioni parlano, addirittura, di matrimonio piuttosto imminente. Can Yaman e Diletta Leotta, infatti, pare abbiano deciso anche la data del loro matrimonio e, stando a quanto trapelato, pare che essa non sia molto lontana. Per conoscere nello specifico tutti i dettagli di questo gossip, però, non ci resta che attendere la pubblicazione del numero del magazine di Signoretti, che sarà in edicola dal 29 giugno.

Nel frattempo, Can e Diletta si stanno godendo questo assaggio di luna di miele. Tra le Instagram Stories, infatti, sono presenti video e foto in cui la coppia appare felice e spensierata. Malgrado questo, però, continua ad esserci un numero abbastanza cospicuo di persone che credono che i due abbiano inventato questa messinscena solo per far parlare di sé. Solo le notte potranno far crollare questa convinzione.