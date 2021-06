Elisabetta Gregoraci? Volano stracci tra Tommaso Zorzi e Pretelli, ma qualcosa non quadra

Profilo falso si spaccia per Tommaso Zorzi

Dopo l’amicizia instaurata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, tra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli l’amicizia è giunta al capolinea? Tale quesito è sorto spontaneo nelle ultime ore dopo un commento che è apparso sul profilo Twitter del rampollo meneghino. L’ex Velino di Striscia la Notizia, che si sta godendo il grande successo di stagione con la sua nuova hit, non è tardato a replicare.

Il 30enne lucano è apparso un po’ seccato, ma il condizionale è d’obbligo in questi casi. Il motivo? Quello che accade sul popolare social network ha lasciato tutti senza parole, perché a dire il vero si tratta solo di un fraintendimento. In poche parole il fidanzato di Giulia Salemi pensa che sia l’account del 26enne milanese, ma si tratta solo di un profilo fake.

Gaffe social inganna Pierpaolo Pretelli

Una gaffe social a tutti gli effetti per Pierpaolo Pretelli. Ma nelle ultime ore è spuntato un retroscena. Infatti, potrebbe esserci davvero dell’astio tra l’ex Velino di Striscia la Notizia e Tommaso Zorzi, stando alle sue parole, utilizzate come risposta a quello che pensavo in un primo momento fosse un post del vero influencer. Agli utenti web, sempre molto attenti, questo particolare non è passato inosservato.

E il tweet del ‘falso’ profilo del 26enne milanese ha riportato una critica nei confronti del 30enne lucano che non prenderebbe mai le difese di Elisabetta Gregoraci. “Ma quell’altro pollo non fa niente per placare il suo fandom che sputa cattiverie su Elisabetta?”, si legge su Twitter.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ai ferri corti?

Se non fosse per l’account fasullo, in tanti avevano iniziato a sospettare di un retroscena spinoso. Infatti, inizialmente questa faccenda aveva lasciato molti telespettatori a bocca aperta. Entrambi, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, sono arrivati alla finalissima del Grande Fratello Vip 5, poi vinta come tutti ben sanno dal rampollo meneghino.

Ma forse tra loro qualcosa ha iniziato a deteriorarsi? Su questa vicenda cala un velo di mistero. Non è l’unico: infatti sul piatto ci sarebbe anche la fine dell’amicizia tra l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 e Francesco Oppini. E il il fidanzato di Tommaso Stanzani sui suoi canali social ha ribadito più volte di non volerne parlare.