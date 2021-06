Elena Morali accusata di essere una mantenuta, lei sbotta: “Ma magari…” sul web scoppia il caos (VIDEO)

In questo periodo, Elena Morali è finita nel caos ed ha ricevuto moltissime accuse in quanto in molti le hanno dato della mantenuta. Tutto è nato nel momento in cui la dama ha pubblicato i video e le foto del suo viaggio alle Maldive.

Diversi utenti hanno insinuato che la dama si faccia pagare le vacanze da qualche uomo ricco. In ballo, dunque, è stato tirato anche il suo compagno Luigi Favoloso. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Il web accusa Elena di essere mantenuta

Elena e Luigi hanno trascorso dei giorni in uno splendido resort alle Maldive. Per tutto il tempo del loro soggiorno, i protagonisti hanno fatto foto e video per immortalare le splendide spiagge bianche, le cene a base di pesce e la lussuosissima camera d’hotel. Tutto questo lusso e questo sfarzo, però, ha fatto sorgere dei sospetti a diversi utenti del web. Nello specifico, infatti, un numero abbastanza congruo di persone ha insinuato che Elena Morali sia una mantenuta.

Dopo l’ennesima critica, però, la dama ha deciso di rispondere. La showgirl ha detto di essere rimasta in silenzio fino a questo momento poiché non voleva rovinare le Instagram Stories paradisiache del posto in cui si trovava. Adesso che si trova in aeroporto, però, intenta ad affrontare un viaggio di circa 24 ore prima di tornare a casa, la dama ha deciso di affrontare la questione.

La replica della Morali

Elena Morali ha esordito dando degli stupidi a tutti coloro i quali hanno insinuato che lei sia una mantenuta. Successivamente, poi, ha detto che le sarebbe piaciuto molto esserlo, ma purtroppo non è affatto così. Il motivo per cui le accuse sono infondate risiede soprattutto nel fatto che a “mantenerla” dovrebbe essere il suo fidanzato Luigi Favoloso. Quest’ultimo, però, non è assolutamente nella posizione di poter pagare viaggi lussuosi per un’altra persona.

In seguito, poi, Elena ha dissipato anche i dubbi sul suo lavoro. In molti le hanno chiesto cosa faccia nella vita per guadagnarsi i soldi. Lei ha spiegato di aver lavorato per tanti anni in televisione. Specie negli ultimi anni, poi, con l’avvento dei social, ha cominciato a lavorare sul web mediante le sponsorizzazioni. La pubblicità ai prodotti, infatti, in questo periodo è fatta molto di più attraverso i social che in tv, pertanto, si guadagna da vivere così.