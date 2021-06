Davide Donadei e Chiara Rabbi fanno un annuncio spiazzante: “Facciamo un figlio, allarghiamo la famiglia” (VIDEO)

La coppia uscita da Uomini e Donne, formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi ha fatto un annuncio spiazzante. I due, infatti, pare siano propensi ad allargare la loro famiglia facendo un figlio.

I fan sono rimasti senza fiato da questa novità, in quanto la coppia si conosce da davvero poco tempo. Ad ogni modo, pare che questo non sia l’unico grande progetto che i due hanno in mente per il loro futuro. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La proposta pazza di Chiara a Davide

Nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiù, Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno annunciato la volontà di allargare la loro famiglia. Nello specifico, pare sia stata la dama ad esortare il suo compagno a fare un figlio. Lui, però, almeno per il momento, non ha risposto in modo esplicito a questa inaspettata richiesta della sua compagna. Ad ogni modo, la ragazza è stata spinta a fare questa proposta a seguito di alcune dimostrazioni d’amore da parte del suo fidanzato.

In particolar modo, la dama ha rivelato che Davide l’ha spiazzata con una proposta, ovvero quella di acquistare casa. I due, infatti, attualmente vivono insieme a Lecce, ma sono in fitto. Subito dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne, i ragazzi sono andati a vivere insieme. Nello specifico, è stata Chiara a rinunciare a tutte le sue abitudini per raggiungere il fidanzato a Lecce.

Rabbi e Donadei comprano casa insieme

A causa degli impegni lavorativi di lui, infatti, è stata lei a dover venir meno a qualche compromesso. Ad ogni modo, una volta trasferitasi, pare che anche la dama abbia cominciato a lavorare in tale città. Adesso, però, i due hanno intenzione di compiere altri passi importanti, come ad esempio comprare casa insieme. In questo periodo, dunque, stanno facendo alcuni giri allo scopo di trovare l’appartamento che faccia al caso loro.

Proprio in virtù di questo, Chiara Rabbi ha esortato il suo fidanzato Davide Donadei a fare anche un figlio. Non è affatto escluso, dunque, che i due possano presto convolare a nozze e realizzare i loro sogni. I fan sono un po’ scettici, in quanto la loro relazione è cominciata questo febbraio. Ad ogni modo, al cuore non si comanda, pertanto, se i due sono sicuri del loro sentimento è giusto che vadano avanti fino in fondo.