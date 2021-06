Roberta Di Padua, sfogo con i fan: “Non ho più la serenità di un tempo…” cosa è successo (VIDEO)

In queste ore, la dama di Uomini e Donne Roberta Di Padua ha avuto uno sfogo con i fan. La protagonista ha esordito dicendo di aver avuto un pomeriggio molto riflessivo, durante il quale ha fatto un po’ il punto della situazione della sua vita.

A tal proposito, è arrivata a scoprire cose che non si aspettava di apprendere. Questo non è un periodo molto positivo per lei. Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo alla protagonista.

Lo sfogo di Roberta Di Padua

La stagione appena conclusa di Uomini e Donne non è stata molto proficua per alcuni dei protagonisti. Roberta Di Padua, ad esempio, ha lasciato il programma in modo abbastanza brusco e ancora adesso sta vivendo gli strascichi di quei momenti, pertanto, si è lasciata andare ad uno sfogo. La dama, infatti, ha rivelato che questo è un momento piuttosto difficile per lei. Purtroppo, ritiene di aver perso la serenità che aveva un tempo a causa di tante situazioni che le sono capitate.

Ad ogni modo, nel corso della giornata di ieri pomeriggio, la protagonista ha avuto modo di fare alcune riflessioni, dalle quali sono emersi dei dettagli piuttosto interessanti. Roberta ha detto di aver avuto, finalmente, un quadro molto più nitido della sua vita, di ciò che le manca e di quello di cui ha bisogno. D’ora in avanti, dunque, è giunta alla consapevolezza che non permetterà mai più a nessuno di levarle il sorriso.

I buoni propositi della dama di Uomini e Donne

Le donne, arrivate ad un certo punto della loro vita, riescono a fare, finalmente, un bilancio della propria vita e a lei è accaduto proprio questo. Nel corso del suo sfogo su Instagram, infatti, Roberta Di Padua ha detto che da adesso in poi penserà solamente a se stessa e a suo figlio, ai suoi desideri e al suo benessere fisico e mentale. Inoltre, smetterà di fare programmi e di progettare la sua vita, ma proverà a vivere un po’ di più alla giornata.

Il discorso, naturalmente, è stato corredato da un po’ di malinconia e rammarico a causa di alcune situazioni vissute. In ogni caso, adesso è tempo di voltare pagina per lei e di inseguire la sua felicità. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere in che modo la protagonista ha intenzione di realizzare questi suoi obiettivi.