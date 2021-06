Giulia Salemi, battute piccanti su Pierpaolo Pretelli: “Occhi grandi, bocca grande, ma il resto…” (VIDEO)

In queste ore, Giulia Salemi si è resa protagonista di alcune battute piccanti nei confronti del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, i due sono andati a convivere.

Questo gli ha permesso di conoscersi al meglio e di consolidare il loro rapporto punto per tale ragione, tra i due si è creata una complicità estrema che li porta ad affrontare anche questioni un po’ personali. Scopriamo, quindi, nel dettaglio che cosa è accaduto.

L’intesa tra Giulia e Pierpaolo

Contro tutto e tutti, Giulia e Pierpaolo stanno dando dimostrazione di essere una coppia davvero ben assortita. Una volta terminato il GF Vip, infatti, in molti credevano che i due si sarebbero presto lasciati. Per fortuna loro, non è stato così, sta di fatto che è stato proprio dopo la fine del reality show che il loro legame si è fortificato. Come già anticipato, i due convivono. Spesso condividono con i fan di Instagram alcuni momenti salienti delle loro giornate.

Ieri sera, ad esempio, i due hanno registrato dei video dove hanno immortalato la loro cena. In tale clip, però, Giulia Salemi ha fatto delle battute piccanti sul suo compagno. Nel dettaglio, La dama ha inquadrato Pierpaolo utilizzando il filtro che deforma gli occhi e le labbra. Giulia, allora, ha ironizzato dicendo al suo compagno di avere davvero degli occhi e delle labbra enormi.

Le battute piccanti della Salemi

Lui è rimasto al gioco ed ha risposto riproponendo le battute della favola di Cappuccetto Rosso. Successivamente, però, Giulia Salemi si è lasciata andare alle battute piccanti. A tal proposito, infatti, ha detto che Pierpaolo avesse soltanto occhi e labbra enormi. Per quanto riguarda il resto, invece, non poteva esprimersi. Dinanzi queste parole, l’influencer è scoppiata a ridere, mentre il suo fidanzato l’ha guardata in modo perplesso. I fan sono rimasti abbastanza esilarati dà questo sketch simpatico tra i due protagonisti.

Per vendicarsi, però, l’ex velino ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video della sua compagna adoperando come filtro quello di una rapa. Insomma, a quanto pare, il loro rapporto sembra essere davvero collaudato, ricco di battute, momenti divertenti e tanta ironia. In una recente intervista, poi, Pierpaolo si ha anche detto fortunatissimo che avere Giulia al suo fianco in quanto è una donna sempre pronta a sostenerlo e a sopportarlo in qualunque occasione.