Oroscopo del 30 giugno 2021: Leone seguite il cuore, Bilancia in tensione

Le previsioni dell’oroscopo del 30 giugno 2021 denotano una giornata particolarmente tesa per i Bilancia. I Leone, invece, farebbero bene ad ascoltare di più il cuore, mentre i Sagittario potrebbero scontrarsi con la realtà.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata di ripresa rispetto a quelle appena trascorse. Se siete stati un po’ agitati nei giorni precedenti, a partire da oggi ci sarà una bella ripresa. Non prendete in carico più mansioni di quante, in realtà, ne potete svolgere. Sul fronte dei sentimenti, invece, meglio mantenete la calma.

Toro. Siete un po’ agitati. Potrebbero esserci delle faccende private che vi turbano leggermente. In campo professionale è opportuno essere chiari. Se siete indecisi sulla direzione da intraprendere è opportuno fermarsi un attimo. Quando le cose si fanno dure non bisogna andare a caso.

Gemelli. L’Oroscopo del 30 giugno denota una chiusura del mese davvero in bellezza per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Le emozioni sono forti e intense, come non vi capitava da tempo. Cercate di non perdere questa grinta e, soprattutto, cercate di essere sempre onesti con voi stessi e con gli altri.

Cancro. La Luna smette di essere opposta, pertanto, anche le discussioni avute di recente potranno essere risolte senza troppi indugi. In campo professionale è opportuno fare delle valutazioni oculate. Potreste trovarvi dinanzi un bivio e andare in difficoltà sulla scelta giusta.

Leone. Seguire il cuore è una cosa che vi potrebbe regalare delle belle soddisfazioni in questo periodo. Se le persone che vi circondano non comprendono il vostro punto di vista, o si mostrano contrari alle vostre idee, cercate di essere un po’ più tollerante. Meglio una brutta verità a una bella bugia.

Vergine. Attenti ai rapporti interpersonali. In questo periodo la terra vi sta un po’ tremando sotto i piedi, pertanto, cercate di prestare attenzione alle prossime mosse. Se avete avuto delle incomprensioni di recente, questo è il momento di affrontare le cose. I silenzi non vi porteranno da nessuna parte.

Previsioni 30 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo aver vissuto qualche giornata un po’ tranquilla dal punto di vista dei sentimenti, oggi potrebbero tornare a galla delle difficoltà. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo irruenti nelle decisioni da prendere. Ricordate che con le buone maniere potreste ottenere tutto ciò che volete.

Scorpione. Giornata un po’ tesa per voi. L’Oroscopo del 30 giugno 2021 vi invita a rilassarvi un attimo. Avete troppi pensieri per la testa e questo potrebbe compromettere il vostro rendimento. In campo sentimentale, invece, dovete cambiare qualcosa per riaccendere certe fiamme.

Sagittario. Le vostre idee e intenzioni potrebbero mal conciliarsi con la realtà che vi circonda. Non provate a far andare le cose esattamente nella direzione che volete dargli voi. Ci sono cose e situazioni che, purtroppo, volente o nolente, non abbiamo la possibilità di controllare.

Capricorno. Attenti a qualche piccolo imprevisto. Specie se svolgete professioni che hanno a che fare con la manualità è preferibile mostrarsi piuttosto attenti. In campo sentimentale, invece, comincia per voi un periodo di rinascita. Approfittate di questo per andare avanti e gettarvi il passato alle spalle.

Acquario. Oggi vi sentite particolarmente attivi. Gli ultimi giorni sono stati un po’ sottotono sotto più punti di vista. A partire da oggi, invece, ci saranno dei miglioramenti. Approfittate di questa situazione per riconciliarvi con una persona cara o per mettere in chiaro delle faccende sul lavoro.

Pesci. Buon momento per le emozioni. Oggi sarà molto più semplice del previsto tenerle a bada. Ad ogni modo, meglio non tirare troppo la corda. In campo professionale ci sono delle questioni da risolvere. Se state pensando di cambiare lavoro, meglio valutare attentamente ciò che state per lasciare.