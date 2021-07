Dayane Mello su tutte le furie, l’amaro sfogo: “Basta! È l’ora di finirla”

Dayane Mello sbotta su Instagram: il motivo

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello spesso e volentieri è finita al centro del gossip e dei pettegolezzi. Infatti, in rete si è letto che la modella brasiliana aveva avuto un ritorno di fiamma col suo ex Mario Balotelli, notizia poi smentita dalla diretta interessata.

Ma al momento l’ex gieffina ha il cuore impegnato oppure no? A togliere ogni dubbio ci ha pensato lei stessa attraverso il suo account Instagram. Infatti, in una live realizzata poche ore fa la donna ha detto di essere stanca di queste chiacchiere sul suo conto e immediatamente dopo ha fatto sapere ai follower di essere single. “Non sono fidanzata, la dovete smettere. Ho tanti amici maschi, mi piace stare con loro perché non c’è invidia e non c’è odio…Mi avete stancata…”, ha tuonato l’amica speciale di Rosalinda Cannavò.

La modella brasiliana è felicemente single

Sempre nella stessa diretta Instagram Dayane Mello ha ribadito per l’ennesima volta di essere sola e libera di ogni impegno sentimentale. Poi l’ex inquilina della casa di Cinecittà ha aggiunto di credere che gli uomini non vogliano una donna con personalità preferendo chi non avrebbe carattere.

“Sono sola, libera. Gli uomini non vogliono una donna con personalità…Gli uomini vogliono le gatte morte, perché permettono loro di fare quello che vogliono…”, ha affermato la madre di Sofia, la piccola nata dalla precedente relazione col modello Stefano Sala. Anche in questo caso l’ex gieffina ha dato dimostrazione ai seguaci di avere un carattere abbastanza tosto: “Più conosco gli uomini più preferisco i cani…”.

Dayane Mello ringrazia i suoi sostenitori

Immediatamente dopo Dayane Mello ha detto anche che non per forza una donna deve essere felice con al fianco un uomo. Inoltre, ha aggiunto che lei è felice se le persone al suo fianco risultino serene.

“Non è vero che abbiamo bisogno di un uomo per essere felici. Io sono felice se le persone che amo stanno bene, quella è l’unica cosa che conta per me…”, ha fatto sapere la modella brasiliana durante la diretta Instagram. Infine, la donna ha voluto ringraziare tutti i suoi follower che l’hanno sostenuta in questi mesi, dicendo: “Sono eternamente grata per quello che fate per me ogni giorno…”.