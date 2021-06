Nicole Mazzocato ci prova spudoratamente con Stefano De Martino: “Senza speranza…” fan in delirio (FOTO)

In queste ore, Stefano De Martino ha fatto impazzire le fan con una foto in slip e tra i commenti è subito saltato all’occhio quello di Nicole Mazzocato, ex volto di Uomini e Donne. La dama ha scritto parole ammiccanti, che non sono passate assolutamente inosservate.

L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha colto subito l’occasione per attaccare l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio, definendo il suo comportamento veramente senza speranze. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Stefano De Martino fa impazzire i fan

Stefano De Martino ha catturato l’attenzione di molte donne in queste ore, tra cui anche quelle di Nicole Mazzocato. Alcune ore fa, infatti, il ragazzo ha pubblicato una foto in cui appare vestito di tutto punto, almeno parzialmente. La parte superiore del corpo, infatti, è coperta da una camicia bianca ed una giacca blu scuro. Tra le mani ha un pc, tuttavia, a rendere la foto davvero interessante è l’abbigliamento che ha scelto per la parte inferiore.

Il ballerino, infatti, ha scelto di indossare dei calzerotti blu e poi ha sfoggiato un bel paio di slip. Stefano ha voluto fare dell’ironia legata allo smartworking. A causa del covid, infatti, molte aziende hanno optato per questa modalità di lavoro. Molte persone, dunque, sono solite vestirsi in modo formale solo a mezzo busto, ovvero, in quella parte che potrebbe risultare visibile dal pc.

il commento di Nicole Mazzocato

Ad ogni modo, le fan sono letteralmente impazzite dinanzi questo scatto. In molte hanno commentato dicendo che desidererebbero molto lavorare insieme a lui. A destare particolare sgomento, però, è stato il commento di un’ex volto di Uomini e Donne. La persona in questione è Nicole Mazzoato, la quale pare averci provato spudoratamente con Stefano De Martino. La protagonista, infatti, ha scritto: “Fresco” e poi ha aggiunto l’emoticon che ride a crepapelle.

Alcuni utenti del web, però, non hanno molto apprezzato l’atteggiamento della ragazza, reputando il suo solo un tentativo disperato di attirare l’attenzione. Specie l’influencer Deianira Marzano è stata alquanto pungente e perentoria nel commentare l’episodio. Al momento, ci sono vari rumors in merito alla vita sentimentale dei due. Lei è stata accostata al cantante Salmo, mentre lui è stato accostato a tante donne tra cui Mariacarla Boscosono, Martina Miliddi e altre. Al momento, però, il diretto interessato non si è ancora sbilanciato sulla vicenda.