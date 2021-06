Flirt tra Jessica Antonini e Davide Basolo? Lei si lascia scappare qualcosa: “Mi è strapiaciuto” (VIDEO)

In questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini, è tornata a far parlare di sé per la fine della storia con Davide Lorusso, ma in queste ore ha generato scalpore per delle dichiarazioni su un altro Davide, ovvero Basolo. Quest’ultimo è stato il corteggiatore di Giovanna Abate ed era chiamato l’Alchimista.

Ad ogni modo, Jessica si è lasciata scappare qualche apprezzamento di troppo, al punto da spingere i fan a chiederle immediatamente se tra i due sia in corso un flirt oppure no. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Jessica Antonini fa avances a Davide Basolo

Dopo la fine della storia con Davide Lorusso, finita in modo piuttosto burrascoso, Jessica Antonini sta voltando pagina e pare voglia farlo con Basolo. Quest’ultimo è divenuto famoso al pubblico di Uomini e Donne per aver preso parte al trono di Giovanna, la quale non lo ha scelto optando per Sammmy Hassan. Nelle scorse ore, però, l’Antonini ha risposto ad alcune domande dei fan dalle quali sono emerse delle considerazioni molto interessanti sul giovane.

Un utente le ha chiesto di spiegare cosa pensi di lui e lei ha parlato senza freni. Nel dettaglio, ha detto di averlo sentito qualche volta e di averlo sempre apprezzato moltissimo. Secondo il suo punto di vista, il ragazzo ha una voce, un corpo e un modo di fare davvero favolosi. Pertanto, se si fosse trovata lei sul trono a quel tempo, l’avrebbe sicuramente scelto. Dinanzi tali parole, chiaramente, i fan non ci hanno più visto ed hanno chiesto alla dama se debba fare qualche confessione. (Continua dopo il video)

Altre accuse contro Lorusso

Nel dettaglio, in molti si stanno chiedendo se tra Jessica Antonini e Davide Basolo ci sia del tenero. La dama, dunque, ci ha tenuto a fare il punto della situazione. In particolare, ha detto che tra loro non c’è stato nulla, tuttavia, lei è sembrata essere assolutamente propensa ad instaurare una qualche relazione con lui. Al momento, però, tutto ciò è impossibile, in quanto Davide è stato preso come tentatore di Temptation Island.

Proprio in merito a questo argomento, Jessica ha detto di non vedere l’ora che cominci il reality show, il quale partirà il 30 giugno, proprio per vedere come si comporterà l’ex corteggiatore di Giovanna. In merito al suo ex, invece, Lorusso è un capitolo drasticamente chiuso, sta di fatto che la dama ha commentato la questione dicendo di aver scansato una “fogna”.