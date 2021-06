Francesca Fialdini finalmente la verità su Tiberio Timperi: “Scontri e screzi”

Francesca Fialdini vuota il sacco su Tiberio Timperi

Archiviata una nuova edizione di Da noi…A ruota libera, Francesca Fialdini recentemente ha rilasciato una lunga intervista Chetvfa. In quell’occasione la conduttrice toscana ha parlato sul suo rapporto con i colleghi di lavoro, confessando sia chi apprezza ma anche con chi non ha avuto un buon approccio. A tal proposito, la professionista Rai ha rotto il silenzio su Tiberio Timperi.

Ricordiamo che i due hanno presentato insieme La vita in diretta 2018-2019 e in quella stagione gli scontri ed i malumori sono stati notati anche dai telespettatori di Rai Uno. In più, più volte se ne parlava anche al tg satirico Striscia la notizia. A distanza di anni la Fialdini ha ammesso: “Abbiano avuto diversi scontri e screzi tanto che anche fuori dagli studi abbiamo dovuto dircene di santa ragione”.

Liti e discussioni a La vita in diretta

Sempre durante la live su Instagram con Chetvfa, Francesca Fialdini sull’ex collega Tiberio Timperi ha rivelato un altro retroscena, accaduto anni fa. “Quando lui mi diede della raccomandata in diretta con Costanzo li mi sono gelata”, ha riferito la professionista toscana.

Poi la padrona di casa di Da noi…A ruota libera ha anche aggiunto anche: “Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere”. Da quegli screzi ne sono passati tanti di anni e stando alle dichiarazioni della donna, sembra che i due presentatori Rai non hanno più chiarito.

Le parole al miele per Alberto Matano

È se nella diretta Instagram, Francesca Fialdini non ha speso delle belle parole sull’ex collega Tiberio Timperi, dall’altro ha elogiato il padrone di casa de La vita in diretta: Alberto Matano.

“A La vita in diretta ha messo la sua cifra ed il suo piglio, e poi è stato bravo a valorizzare gli inviati”, ha fatto sapere la professionista Toscana a Chetvfa. La donna, infine, ha riferito che il prossimo autunno tornerà ancora una volta con Da noi…A ruota libera. Chi sarà a sfidarla, Barbara D’Urso o altri conduttori? Staremo a vedere.