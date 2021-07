Uomini e Donne, Jessica Antonini dura su Davide Lorusso: “Scampato una fogna”

Jessica Antonini scopre un retroscena sul suo ex

Da settimane non si parla altro che della fine della relazione sentimentale tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. Una storia che era nata tra le mura del Trono classico di Uomini e Donne e che era durata per mesi all’esterno. La ragione di questa separazione? Stando alle dichiarazioni dell’ex tronista ha rilasciato al magazine Nuovo pare che il ragazzo sarebbe stato un po’ troppo freddo nei suoi confronti, tanto da pensare fosse addirittura omosessuale.

A distanza di giorni la ragazza è tornata ad affrontare l’argomento e ne ha approfittato per lanciare delle frecciatine velenose al suo ex. Attraverso delle Stories su Instagram ha pubblicato un messaggio che ha ricevuto in privato da una follower dove le confidava di aver frequentato Davide per un lasso di tempo. In pratica questa utente le ha fatto sapere di essere stata tradita da Lorusso con la sua migliore amica. Per tale ragione Jessica ha reagito così: “Ho proprio scampato una fogna…”.

L’affondo dell’ex tronista a Davide Lorusso

Sempre sul suo account Instagram, l’ex tronista Jessica Antonini ha detto che il suo ex fidanzato Davide Lorusso non ha rispetto del prossimo e avrebbe un comportamento non veritiero con nessuno.

“Prima non ci credevo, ma adesso so che questa persona ha fatto un po’ di tutto…Alla radice c’è proprio il non rispetto e la falsità…Uno che si fa la migliore amica della sua ragazza…”, ha tuonato l’ex volto del Trono classico. Quelle della ragazza sono delle affermazioni abbastanza forti nei confronti dell’ex corteggiatore. Arriverà la replica da parte di quest’ultimo?

La stoccata velenosa di Jessica Antonini a Davide Lorusso

Ma non è finita qui, sempre su Instagram Jessica Antonini ha concluso il suo sfogo social lanciando una frecciata velenosa nei confronti del suo ex fidanzato Davide Lorusso. In pratica, la ragazza si è detta meravigliata delle cose che stanno saltando fuori su di lui, visto che il giovane ha sempre affermato di credere molto nell’amicizia.

“Per fortuna che gli amici contavano per lui…”, ha concluso l’ex volto del dating sow di Maria De Filippi. Arriverà la replica da parte del diretto interessato? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.