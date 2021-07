Chiara Rabbi furiosa sui social: “Non mi rompete i cogl**ni, non me ne frega un ca**o” (VIDEO)

In queste ore, Chiara Rabbi ha dato luogo ad uno sfogo sui social in cui è apparsa davvero furiosa. Solo qualche giorno fa la ragazza aveva annunciato di avere voglia di fare un figlio e costruire una famiglia con Davide Donadei.

Diversi utenti del web, però, hanno reputato tale decisione davvero troppo precoce considerando il troppo poco tempo da cui i due stanno insieme. Questo, però, ha fatto infuriare la dama.

Le accuse contro Chiara Rabbi

Chiara Rabbi è apparsa furiosa sui social a causa di alcuni attacchi ricevuti di recente. Alcuni haters le hanno manato dei messaggi in privato finalizzati a screditare la sua persona e, soprattutto, le sue recenti dichiarazioni. In particolare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha manifestato la volontà di mettere su famiglia insieme al suo compagno. I due, però, si conoscono da poco tempo, in quanto la loro relazione è nata solo a febbraio di quest’anno.

Malgrado questo, pare che entrambi abbiano maturato un sentimento tale da spingerli a fare progetti così importanti. Prima di allargare la famiglia, però, i due sono alla ricerca di una casa da comprare insieme. Ad ogni modo, alcuni utenti del web hanno reputato troppo repentina la decisione di fare un figlio. Un hater in particolare ha accusato Chiara di non sapere di cosa stia parlando in quanto i figli non sono delle caramelle. (Continua dopo la foto)

L’ex corteggiatrice furiosa

Questa espressione ha reso furiosa Chiara Rabbi che, dopo essere rimasta in silenzio per diverso tempo, ha deciso di parlare. Nel dettaglio, la ragazza ha detto che nessuno può venirle a dire come deve comportarsi. Se ritiene di aver maturato l’idea di fare un figlio è perfettamente consapevole di quello a cui va in contro. Le persone dovrebbero pensarci due volte prima di sparare sentenze senza conoscere le persone che si trovano dall’altra parte dello schermo.

La protagonista è stanca di ricevere attacchi gratuiti. Fino a questo momento era rimasta in silenzio, tuttavia, nel momento in cui è stato toccato un argomento così delicato, ha deciso di intervenire per fare un po’ di chiarezza. Le sue parole saranno servite a placare l’ira degli haters? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo, Davide non è minimamente intervenuto sulla vicenda.