Elisabetta e Luca continuano la conoscenza dopo Uomini e Donne: “Noi partiamo” (FOTO)

Elisabetta e Luca sono tra le coppie più discusse di Uomini e Donne. I due protagonisti hanno generato parecchio sgomento specie a causa dei comportamenti di lui. La dama, dal canto suo, è sempre stata presa molto di mira in quanto accusata di essere eccessivamente accondiscendente.

Ad ogni modo, adesso che il programma è finito, cosa staranno facendo i due? La loro conoscenza pare stia proseguendo e ad annunciarlo sono stati proprio i diretti interessati. Vediamo cosa è successo.

Come procede dopo Uomini e Donne per Elisabetta e Luca

Uomini e Donne è ormai terminato da un mese e i vari protagonisti stanno proseguendo la loro vita lontano dai riflettori, tra di loro ci sono anche Elisabetta e Luca. I due hanno concluso la stagione del talk show di Maria De Filippi in modo piuttosto brusco. Lui aveva manifestato troppe insicurezze, al punto da spingere la donna ad intraprendere la conoscenza di un altro cavaliere. Malgrado questo, però, Elisabetta si è sempre mostrata troppo invaghita del bel moretto.

Il suo comportamento ha spinto molti presenti in studio a muoverle delle accuse decisamente forti contro di lei. Specie Gianni e Tina hanno accusato la protagonista di meritare un uomo come Luca in quanto è lei che gli dà adito di comportarsi come fa. Ad ogni modo, nonostante le critiche, pare proprio che la conoscenza tra i due protagonisti stia andando avanti.

Vacanze insieme per la coppia

Dopo essere stati avvistati insieme a distanza di qualche settimana dalla fine di Uomini e Donne, Elisabetta e Luca hanno dato altri aggiornamenti in merito alla loro storia. A quanto pare, la coppia ha deciso di trascorrere anche le vacanze insieme. Dai loro profili Instagram, infatti, sono apparse delle Stories in cui i due sono felici e sorridenti e pronti a cominciare la loro vacanza insieme. Questo, dunque, lascia ben sperare che i due possano trasformarsi in una coppia a tutti gli effetti.

Tra i fan, naturalmente, ci sono opinioni discordanti. Da un lato ci sono coloro i quali sono felici per loro due, ma dall’altro c’è chi non è così ottimista. Un numero abbastanza consistente di persone, infatti, ritiene che la storia tra i due non durerà molto a lungo e quando a settembre ripartirà il programma, Elisabetta tornerà delusa e sconsolata in studio. Non ci resta che attendere per vedere chi avrà ragione.