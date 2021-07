Filippo Bisciglia fa un appello all’ex fidanzata Annalisa: “Vorrei rivederla”

Filippo Bisciglia fa uno strano appello

L’edizione 2021 di Temptation Island è iniziata mercoledì è prima del debutto il conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Oltre a parlare del reality show dei sentimenti, l’ex gieffino ha fatto un curioso appello a una sua ex fidanzata, che vorrebbe rivedere.

Ricordiamo che il conduttore sta al fianco della sua compagna Pamela Camassa da ben dodici anni, quindi non deve essere gelosa. Infatti, lo scopo del professionista Mediaset è quello di scusarsi con colei che è stato il primo amore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Il conduttore vuole chiedere scusa alla sua ex fidanzata

La vita sentimentale di Filippo Bisciglia in passato è stata abbastanza travagliata. Infatti, negli anni è stato fidanzato con Flora Canto, ora compagna di Enrico Brignano e Silvia Salvemini, ex gieffina come lui, prima di trovare l’amore vero in Pamela Camassa. Ma il conduttore di Temptation Island non vuole chiedere perdono a nessuna di esse bensì ad una ragazza conosciuta nell’adolescenza, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

“Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa. L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo la chiusura, però, non si sono più parlati e ora l’ex concorrente del Grande Fratello si sente in colpa, nonostante siano trascorsi diversi anni. “Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato”, ha fatto sapere Filippo.

Filippo Bisciglia con Temptation Island 2021

Filippo Bisciglia è tornato con Temptation Island, in onda da mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5. Il reality show dei sentimenti, già registrato in un resort in Sardegna, si sposterà nella serata del lunedì a partire dal secondo appuntamento.

In gara ci sono sei coppie, nessuna famosa, disposte a mettere alla prova le loro relazioni, con 25 tra tentatrici e tentatori. “Nulla è come sembra e nulla è più vero di quello che sembra”, ha rivelato la Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi.